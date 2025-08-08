Kluiverth Aguilar lesionado de gravedad: Lateral peruano estará de baja cerca de nueve meses

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 9 de agosto se confirmó una mala noticia para un futbolista peruano. El lateral derecho Kluiverth Aguilar, recibió el diagnóstico de una grave lesión, La rotura de un tendón de Aquiles en la pierna derecha, tendrá al jugador propiedad del City Football Group alejado de las canchas por al menos nueve meses.

Lesión de Aguilar ocurrió hace semanas

De acuerdo a Radio Ovación, el jugador de 23 años, se venía entrenando con la filial del Manchester City en Inglaterra. Durante una práctica, sufrió la lesión que se confirmó en la Fortius Clinic de Londres. Tras los exámenes que se le realizaron, los médicos concluyeron que necesitaba ser sometido a una cirugía.

Kluiverth Aguilar 🇵🇪 (22) sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles y estará cerca de ¡9 meses fuera de las canchas!



El canterano de Alianza Lima venía entrenando con la reserva del Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



⚠️ Pronto volverá al Perú para continuar su proceso de rehabilitación. pic.twitter.com/azAa1uCrW7 — Momento Deportivo (@MDeportivope) August 8, 2025

La intervención quirúrgica se realizó hace tres semanas en la isla británica y ocurrió sin inconvenientes. A Aguilar se le llegó a ver con una bota ortopédica en posición equina. Debido a esto, debe movilizarse con la ayuda de unas muletas.

Aguilar continuará recuperación en Lima

Se espera que el lateral derecho llegue a la capital en los próximos días para completar su fase de recuperación. Según el medio radial, esta la realizará con el fisioterapeuta Carlos Yupanqui, quien ya se comunicó con el doctor James Calder, quien fue el cirujano que operó al canterano de Alianza Lima.

El futbolista nacional deberá someterse a un programa de recuperación antes de volver a tener actividad en cancha. Como en caso de lesiones similares, este puede llegar a tener una duración de nueve meses, hasta que el afectado reciba el alta y pueda entrenar con normalidad.

La última temporada de Aguilar

Cabe señalar que Kluiverth Aguilar, fue prestado en la última campaña al Lommel S. K. de la Challenger Pro League, segunda división de Bélgica. Disputó 19 partidos, sin anotar y dando una asistencia. Acumuló un total de 1361 minutos. Sin embargo, al culminar el curso, se confirmó que no continuaría, luego de cuatro años a préstamo.

Con el City Football Group, tiene todavía contrato hasta junio del 2026, pero este percance físico le quita chances de que la asociación considere ampliar su vínculo. Hasta el momento, no se tenía conocimiento de si planeaban prestarlo a otro club, hacerlo jugar con la filial o incluirlo en el primer equipo de los 'ciudadanos'.

De esta forma, se conoció que el jugador Kluiverth Aguilar sufrió una grave lesión que lo alejará por un buen tiempo de los terrenos de juego. Su recuperación será prolongada y la realizará en suelo peruano.