Cristiano Ronaldo no cree en el Balón de Oro 2025 y critica la lista de nominados: "Es ficticio"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Balón de Oro 2025 ya genera ruido tras la lista de nominados revelada el 7 de agosto. Mientras se debate al posible ganador, Cristiano Ronaldo calificó el premio como "ficticio" y evitó comentar sobre los tres portugueses incluidos, mostrando su distanciamiento del galardón.

Nominados al Balón de Oro 2025

La revista France Football reveló a los 30 futbolistas que compiten por el título de mejor jugador de la temporada en la ceremonia del próximo 22 de septiembre en París. La lista incluye figuras consagradas y jóvenes promesas que destacan en sus clubes y selecciones. Estos son los nominados:

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Désiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli-PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil Van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

CR7 critica al Balón de Oro 2025

Tras el partido en Portugal, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre el Balón de Oro y la presencia de sus compatriotas portugueses. Con una frase lapidaria, respondió: " Es ficticio ".

Esta no es la primera vez que el delantero de Al Nassr se muestra escéptico con respecto al prestigioso galardón. Hace unas semanas, antes de la final de la UEFA Nations League, había comentado:

" No creo mucho en los premios individuales porque sé lo que ocurre entre bastidores. Lamine podría ganar, como Dembelé o Vitinha, otros jugadores emergentes... Pero los premios individuales son irrelevantes ".

Cabe recordar que CR7 es el segundo máximo ganador del Balón de Oro, con cinco trofeos (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), solo superado por Lionel Messi, quien suma ocho.

Fecha y lugar del Balón de Oro 2025

Mientras las opiniones y debates siguen encendidos, el Balón de Oro 2025 tiene fecha confirmada: el lunes 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París. La ceremonia promete ser una noche llena de emociones para los nominados y amantes del fútbol.

Cristiano Ronaldo dejó claro que no cree en el Balón de Oro 2025 y expresó su crítica hacia la lista de nominados. Su postura refleja una distancia con el premio que marcó su carrera, mientras la atención sigue centrada en quién será el ganador en la ceremonia de septiembre.