Alianza Lima sorprendió a muchos con un saludo bastante frío a Universitario de Deportes por su 101 aniversario. Lejos de hacer una publicación especial o emotiva, el equipo íntimo decidió enviar su mensaje por las historias de sus redes sociales, lo que llamó la atención de hinchas y seguidores del fútbol peruano.

Alianza Lima y Cristal saludan a la 'U'

Como parte de las felicitaciones, Alianza Lima se sumó a los saludos pero con un mensaje más discreto que años anteriores. El cuadro íntimo eligió compartir su saludo en las historias de Facebook e Instagram, sin publicar nada en su feed oficial.

En la imagen, el mensaje decía simplemente: "Saludamos a Universitario de Deportes por sus 101 años", un gesto corto pero que no pasó desapercibido para los hinchas.

Alianza Lima envía frío saludo a Universitario de Deportes por sus 101 aniversario

Sporting Cristal también decidió enviar un saludo similar a través de sus redes sociales, manteniendo la tradición de reconocer a uno de los clubes más emblemáticos del país.

Sporting Cristal envía frío saludo a Universitario de Deportes por sus 101 aniversario

Así, en plena celebración, Universitario de Deportes recibió saludos de sus rivales y aliados dentro del fútbol peruano, mostrando el respeto que genera en la Liga 1.

La Noche de los 101 Años

Universitario de Deportes viene preparando una gran fiesta para conmemorar su aniversario con el evento llamado "La Noche de los 101 Años". Esta celebración se llevará a cabo el viernes 8 de agosto en la explanada del estadio Monumental U Marathon a partir de las 7:00 p.m. (hora local).

El evento promete ser un gran encuentro para hinchas y amigos del club crema, con barra libre, servicio de catering y presentaciones en vivo de agrupaciones como Orquesta Candela y Combinación de la Habana.

Además, habrá una sesión de meet and greet con jugadores históricos del club, para que los hinchas puedan acercarse a sus ídolos y vivir una noche única.

La entrada a la celebración también incluye acceso a la tribuna occidente para el partido que Universitario de Deportes disputará contra Sport Boys el sábado 9 de agosto, una oportunidad para disfrutar del fútbol tras una noche de festejos.

Alianza Lima envió un saludo frío a Universitario de Deportes por sus 101 aniversario, usando las historias de sus redes sociales en lugar de una publicación formal. Este gesto generó diversas reacciones entre hinchas y seguidores del fútbol peruano..