Lima 2027: Presentan logo y marca oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

08/08/2025

Un pasó más para llegar a la ansiada meta. Durante la segunda jornada de la LXIII Asamblea de Panam Sports, en Asunción, Paraguay, fue presento el logo y la marca oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Vale recordar que los XX Juegos Panamericanos de la historia se desarrollarán del 16 de julio al 1 de agosto del año 2027 en la capital peruana, con la participación de 7 000 deportistas, según las estimaciones de Panam Sports.

Significado del logo peruano

La ceremonia contó con la participación del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong; el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, y la directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez, quienes presentaron los avances y los proyectos para los próximos meses. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la develación del logo y la marca oficial de las competiciones deportivas.

"Una marca que está inspirada en el dinamismo de Perú. Es el reflejo de un país que vibra desde su diversidad, desde su mixtura de razas y tradiciones. Es el latido compartido de una región que busca reconocerse, celebrarse y proyectarse al mundo. Aquí, cada atleta, ciudadano, visitante y expresión cultural forma parte de una red pulsante que conecta emociones, sueños y narrativas colectivas", señaló el presidente del Comité Organizador Lima 2027, Federico Tong.

Por su parte, Manyari destacó que Lima27 tiende un vínculo por el Pacífico, un puente entre el "sueño continental y la consagración global", puesto que, el evento multideportivo a desarrollarse en Lima traza los caminos hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Logo inspirado en la cultura de los incas

El evento también sirve como ocasión para que las ciudades candidatas para los juegos panamericanos del 2031 puedan presentar sus credenciales de cara a la elección que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en Santiago de Chile.

Sobre la aprobación del logo y la marca oficial de Lima 2027, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, destacó que la figura cumple a plenitud con la identidad, la pasión y la idiosincrasia de todo el Perú, además de la unión de toda América.

En esa línea, el titular del Comité Olímpico Peruano manifestó que la antorcha es un símbolo peruano para el mundo, haciendo referencia a que "es el fuego que nace desde Machu Picchu y toda la forma de Huayna Picchu", enfatizó.

De esta manera, fue presentado a nivel internacional el logo y la marca oficial de los Lima 2019, con el objetivo de superar el éxito de los juegos realizados en el 2019 en la capital del Perú.