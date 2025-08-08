Jefferson Cáceres y Bassco Soyer debutarían oficialmente en sus equipos este fin de semana

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de fútbol no atraviesa uno de sus mejores momentos en las Eliminatorias Sudamericanas. En ese panorama, cobra sentido apostar por un recambio generacional y apostar por la juventud. La reciente migración de jóvenes al fútbol de élite se avizora como un aspecto positivo. Este es el caso de Jefferson Cáceres y Bassco Soyer.

Jefferson Cáceres en Sheffield United

Jefferson Cáceres apareció en el 2019 en el club Melgar, de Arequipa, donde inició en la reserva. Posteriormente, fue considerado en el primer equipo. Su debut oficial llegó en 2021 disputando 11 partidos entre el torneo peruano y la Copa Sudamericana.

Un año más tarde disputó 4 cotejos, en los que no anotó goles ni asistencias. Tras ello, se unió en 2023 a las filas del Deportivo Binacional, en el que tuvo una destacada performance disputando 22 encuentros y anotando goles en 4 ocasiones. Su protagonismo generó su regreso al cuadro arequipeño, en el que jugó 24 partidos y anotó 8 goles.

Ello le valió para que el club inglés Sheffield United, de la Segunda División de Inglaterra, se interese en él. Su fichaje se concretó en febrero de 2025 y firmó contrato hasta 2027, con la opción de firmar por un año más.

Bassco Soyer llegó a Gil Vicente FC

Bassco Soyer partió a Gil Vicente FC, de Portugal, en el mes de julio, tras estar 9 años en Alianza Lima. Durante la presente temporada, en el club blanquiazul, el mediocampista de 19 años disputó 4 partidos oficiales y anotó un gol.

Con su llegada al fútbol de Portugal, Soyer se convierte en uno de los jóvenes peruanos que seguirán formándose en el exterior, con el principal objetivo de crecer profesionalmente y aportar a la selección nacional.

El esperado debut de Cáceres y Soyer

En el caso de Jefferson Cáceres, se espera que dispute el encuentro que Sheffield United sostendrá este sábado 9 de agosto, a las 11 y 30 de la mañana, ante Bristol City, por la Championship.

De igual manera, Bassco Soyer buscará ser tomado en cuenta en el partido que sostendrá Gil Vicente frente a CD Nacional, este sábado 9 de agosto, a las 9 y 30 de la mañana, por la primera fecha de la Liga Portuguesa.

De esta forma, Jefferson Cáceres y Bassco Soyer se preparan para iniciar la temporada 2025/2026 en sus respectivos clubes, este fin de semana. El primero de ellos en el Sheffield United, de Inglaterra y el segundo en Gil Vicente FC, de Portugal.