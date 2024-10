Jorge Fossati minimiza lesiones de Tapia y Lapadula: "No hay tiempo de quedarse lamentando"

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, minimizó las lesiones de Renato Tapia y Gianluca Lapadula y aseguró que no hay tiempo para "quedarse lamentando".

En conferencia de prensa, el director técnico uruguayo indicó que lamenta las bajas de ambos jugadores para los próximos partidos ante Uruguay y Brasil, no obstante, aseguró que deben confiar en los futbolistas disponibles para estos encuentros.

"Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo. Lamentamos lo de Renato (Tapia), lo de Gianluca (Lapadula) y otros pero para adelante, concentrados y enfocados y valorando y trabajando con los que sí están porque tenemos mucha confianza en ellos y no hay tiempo de quedarse lamentando por nadie", expresó.