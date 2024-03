Jorge Fossati y su categórica respuesta sobre la convocatoria de Erick Noriega: ¿Qué dijo?

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se refirió a la convocatoria de Erick Noriega, uno de los dos únicos jugadores que pasaron de la Sub-23 al equipo mayor. Justamente, el estratega uruguayo tuvo unas contundentes palabras acerca de este punto.

En conferencia de prensa, el 'Nonno' habló acerca del jugador de Comerciantes Unidos y el contexto de su llamado para formar parte del 'Equipo de todos' en la próxima fecha FIFA de selecciones.

A detalle, Fossati recordó las dificultades que tuvo José Guillermo del Solar cuando armó la Sub-23 con miras al Preolímpico. Según indicó, el zaguero de 22 años aprovechó el certamen internacional jugado en Venezuela a diferencia de otros jugadores que no tuvieron la posibilidad de mostrarse a raíz de que sus clubes se negaron a prestarlo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Qué pena que no hayan ido más jugadores porque no los prestaron, creo que fue una mala decisión de los clubes, hasta poco inteligentes. Esto no lo digo desde el primero de enero, pregúntenle a 'Chemo' qué le dije yo con respecto a Diego Romero y a Piero Quispe. Con todo respeto a los que fueron, pero varios fueron adelantando procesos, con edad para disputar una sub 20 fueron contra hombres de 22 años. En el caso de Erick, aprovechó muy bien la oportunidad y alguno más que está en el radar, pero hay un tema de cupos que me limita", señaló.