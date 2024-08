Kimberly García rompe su silencio y se pronuncia tras su participación en París 2024: "Hay cosas que escapan de tus manos"

El Perú madrugó este jueves 1 de agosto para no perderse la participación de Kimberly García en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta nacional era nuestra principal esperanza de conseguir una medalla en este magno evento deportivo luego de 32 largos años.

Sin embargo, el sueño no pudo ser luego que nuestra compatriota quedara en el puesto 16 en la prueba de 20 km de marcha atlética femenina.

Luego de su participación en estos Juegos Olímpicos, pasaron varias horas para que Kimberly García se pronuncie y explique como se dio su performance en esta dura competencia. La fondista se mostró consternada en sus declaraciones y dio a entender que hubo situaciones externas que condicionaron su accionar.

Incluso, la atleta de 30 años aseguró que llegaba a este torneo con la mejor condición física posible y en el mejor nivel de su carrera. Sin embargo, nuestra compatriota también señaló que un dolor de estómago no la dejó mostrar lo mejor de sí en la Plaza del Trocadero.

"Fue un día bastante duro para mí. Teníamos una expectativas bastante altas y reales, estaba en la mejor forma deportiva de toda mi vida, muy bien psicológicamente, pero hay ciertas cosas que uno no puede controlar y escapa de tus manos. Hoy fue el caso donde no me sentí bien, trataba de buscar buenas sensaciones durante toda la competencia, pero nunca las encontré", inició.