Mark Vito y Leslie Echevarría habrían terminado su relación: "Ponerle fin a una etapa muy importante"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito sorprendió a sus seguidores luego de compartir una publicación que rápidamente generó especulaciones sobre una posible ruptura con Leslie Echavarría. El mensaje, acompañado de un tono emotivo y con palabras que parecían anunciar el cierre de una etapa importante, hizo que varios usuarios en redes sociales pensaran que la pareja habría decidido terminar su relación.

¿Mark Vito terminó con Leslie Echevarría?

La confusión comenzó cuando Leslie Echavarría publicó un comunicado en sus redes sociales y Mark Vito decidió compartirlo posteriormente en sus historias de Instagram. La difusión del mensaje desde la cuenta del exesposo de Keiko Fujimori provocó que muchos internautas interpretaran que se trataba de un anuncio personal y no de una situación relacionada con otro tema.

El contenido de la publicación llamó especialmente la atención porque utilizaba un lenguaje asociado a las despedidas sentimentales. Para muchos seguidores, las referencias a una decisión difícil, recuerdos compartidos y una etapa que llegaba a su fin fueron señales de que ambos atravesaban una crisis o que incluso ya habrían puesto punto final a su historia de amor.

"Con mucho dolor en el corazón queremos comunicarles que, después de pensarlo durante mucho tiempo, hemos decidido ponerle fin a una etapa muy importante para nosotros. No ha sido una decisión fácil. Detrás de ella hay muchas conversaciones, emociones y recuerdos que siempre llevaremos con cariño", decía el comunicado.

Las dudas aumentaron debido al contexto reciente de Leslie Echavarría, quien días antes había hablado públicamente sobre su relación de respeto con Keiko Fujimori. La empresaria había explicado que mantenía una postura cordial con la lideresa de Fuerza Popular, aunque aclaró que no apoyaría su campaña política ni la de ningún otro candidato.

Ante la repercusión del mensaje, los usuarios comenzaron a reaccionar en redes sociales y a cuestionar si Mark Vito y Leslie Echavarría habían decidido tomar caminos separados. El hecho de que ambos compartieran la misma publicación reforzó la idea de que se trataba de un comunicado oficial sobre su vida personal.

¿De qué se trataba realmente?

Sin embargo, horas después se conoció el verdadero motivo detrás del mensaje que había causado revuelo. Lejos de anunciar el final de su relación, la publicación estaba relacionada con un emprendimiento de Leslie Echavarría: el cierre de los cupos disponibles para un curso de italiano que había impulsado como parte de sus proyectos.

"Se acabaron los cupos de italiano. ¡Nuestra relación sigue intacta!", dijo Leslie.

Es así que, el mensaje de Mark Vito y Leslie Echavarría terminó generando una ola de comentarios por la forma en que fue presentado, pero finalmente quedó claro que no existía una crisis entre ambos. La pareja continúa con su relación, mientras la publicación solo anunciaba el cierre de un proyecto comercial que fue interpretado de manera distinta por los usuarios.