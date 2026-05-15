Hernán Barcos reveló que dejaría FC Cajamarca ante una reducción de presupuesto

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El atacante argentino Hernán Barcos encendió las alarmas en el norte al anunciar su probable salida de FC Cajamarca al finalizar el Torneo Apertura 2026. El experimentado delantero blinda al plantel con goles en medio de una profunda inestabilidad financiera institucional.

Ajuste económico en FC Cajamarca

La crisis administrativa colisionó directamente con el gran momento futbolístico que vive el equipo en la Liga 1. El propio titular de la institución norteña le notificó personalmente al capitán la dura realidad financiera que obligará a realizar una purga masiva de futbolistas.

Según L1 MAX, el presidente del club cajamarquino decidió evaluar la continuidad de los principales referentes del plantel debido a factores netamente económicos. Esta drástica medida busca recortar gastos de cara a la segunda mitad del campeonato local actual.

"El presidente me dijo que cuando termine el Torneo Apertura va a analizar por temas económicos y futbolísticos. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y que dentro de esos estaba yo", declaró.

🎙️Hernán Barcos: "El presidente me dijo que iba a ver si seguía en el Clausura porque no hay presupuesto económico. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y entre esos estaba yo".



📽️Entrevista de nuestro periodista @percy_ramos #FCCajamarca 3-1 #SportingCristal



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El atacante de 42 años tomó con mucha madurez la sorpresiva postura de la dirigencia sobre su futuro profesional. El futbolista entiende perfectamente el negocio del balompié y afrontará la situación con total serenidad mientras defienda la camiseta del cuadro cajamarquino.

"Le dije: 'no hay problema, que uno es profesional y sabe cómo funciona el fútbol'. Estamos en un torneo competitivo y si me toca salir, así será y sino, estaré aquí defendiendo", señaló.

Goles contra la inestabilidad institucional

La inminente partida del ariete se produciría en su mejor momento deportivo del año en curso. Sus anotaciones vitales permitieron que la escuadra dirigida por Celso Ayala encadene tres triunfos consecutivos y logre salir definitivamente de la incómoda zona de descenso.

El vestuario norteño tuvo que hacerse fuerte mentalmente para superar los múltiples inconvenientes logísticos que arrastran diariamente. El compromiso colectivo de los jugadores experimentados terminó siendo la clave principal para revertir los malos resultados iniciales de la presente temporada.

El emblemático artillero registra nueve anotaciones fundamentales en la campaña, consolidándose como la principal arma ofensiva frente a la adversidad. Su profesionalismo permanece intacto y buscará seguir aportando victorias claves hasta el último compromiso estipulado en su contrato vigente.

El panorama final de la escuadra cajamarquina de cara al Torneo Clausura genera gran incertidumbre entre los aficionados. A pesar de los triunfos deportivos, Hernán Barcos reveló que el presidente de FC Cajamarca le comunicó que posiblemente no siga en el club tras el Torneo Apertura 2026.