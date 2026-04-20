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Gobierno transfiere más de 6 millones de dólares para garantizar Juegos Panamericanos Lima 2027

Mediante el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Gobierno autorizó este lunes 20 de abril la transferencia de 6.5 millones de dólares para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

Gobierno e IPD autorizan transferencia de 6.5 millones para Juegos Panamericanos
Gobierno e IPD autorizan transferencia de 6.5 millones para Juegos Panamericanos Andina

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 21/04/2026

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Este lunes 20 de abril, el Gobierno del Perú autorizó la transferencia financiera de 6.5 millones de dólares para garantizar la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, mediante el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Tranferencias a Panam Sports y Comité Paralímpico de las Américas

Este movimiento corresponde a la tercera cuota por concesión de patrocinios y se da luego de que el premier Luis Arroyo Sánchez se haya reunido el mismo día por la mañana con el presidente del organismo deportivo, Sergio Ludeña.

De dicho monto, 2.5 millones fueron destinados a Panam Sports, en línea con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la organización del principal evento multideportivo del continente americano, con sede en la capital.

A su vez, 4 millones fueron asignados al Comité Paralímpico de las Américas (APC), con el fin de seguir avanzando en las preparaciones organizativa de los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, en compromiso con el deporte inclusivo y de alto rendimiento.

La medida económica fue oficializada mediante la Resolución Nº 000058-2026-P/IPD, que señala que la ejecución de este desembolso deberá ser antes el 30 de abril del 2026.

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Gobierno e IPD autorizan transferencia de 6.5 millones para Juegos Panamericanos Lima 2027.
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Según la ministra de Educación, María Esther Cuadros, este aporte forma parte de los compromisos contractuales del Estado para garantizar la correcta realización del evento multideportivo.

"Con esta inversión, se asegura la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir con los acuerdos establecidos y sostener financieramente uno de los eventos deportivos más importantes del continente", señaló IPD.

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¿Cuándo serán los Juegos Panamericanos Lima 2027?

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán el próximo año, del 23 de julio al 8 de agosto, reuniendo a atletas de todo América en 38 deportes.

Por su parte, los Juegos Parapanamericanos se disputarán del 20 al 29 de agosto.

Según el Ejecutivo, ambas ceremonias deportivas contarán con infraestructura de primer nivel, como la Videna, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo Villa el Salvador, entre otros.

Altos Mandos del Ejército en retiro critican postergación de compra de F-16

Los Altos Mandos de las FF.AA. en retiro se sumaron a otras instituciones y políticos en rechazo a la posible postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos por parte del Ejecutivo, señalando que esto impactaría negativamente en la credibilidad del país.

"La postergación de este tipo de decisiones impacta negativamente en la credibilidad internacional del Perú, particularmente en la relación con aliados estratégicos como los Estados Unidos de América, con quienes se mantienen vínculos de cooperación en materia de defensa y seguridad", señaló.

El Gobierno autorizó la transferencia de 6.5 millones de dólares para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

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