FC Cajamarca jugaría con juveniles y suplentes el duelo ante Alianza Lima por la fecha final del Torneo Apertura

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan solo tres jornadas para el final del Torneo Apertura donde tres equipos se disputan palmo a palmo la posibilidad de proclamarse ganadores del mismo. Uno de ellos es Alianza Lima que este sábado visita la altura del Cusco para medirse ante Cienciano en un duelo que podría dejarlos muy cerca de quedarse con este primer certamen del año.

Luego de ello, los íntimos recibirán en Matute a Chankas CYC y tras ello cerrarán su participación enfrentando a FC Cajamarca en condición de visita. Este encuentro podría ser una especie de final para los dirigidos por Pablo Guede ya que una serie de resultados los harían consagrarse en tierras cajamarquinas.

FC Cajamarca presentaría once alterno ante Alianza Lima

Lamentablemente, este último encuentro del Torneo Apertura entre Alianza Lima y FC Cajamarca podría verse opacado por una grave crisis económica e institucional del equipo comandado por Hernán Barcos. Y es que en los últimos días se ha conocido que tanto el 'Pirata', como otros jugadores que recién llegaron a inicios de temporada, se marcharían a mitad de año por incumplimiento de pagos.

Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez también le dirían adiós a los cajamarquinos ante la complicada situación que vive. En esa misma línea, recientemente el periodista Enrique La Rosa indicó que el equipo dirigido por Celso Ayala podría presentar un once lleno de juveniles y alternativos en la fecha final del torneo ante los victorianos.

FC Cajamarca presentaría equipo con juveniles ante Alianza Lima.

Con ello, la fecha final del Torneo Apertura quedaría completamente desvirtuado debido a los incumplimientos de un club que recién subió a primera y que prometió trascender a nivel local con fichajes rimbombantes y con un proyecto institucional que finalmente quedaría relegado.

San Martín y Vallejo quieren a Barcos

Ante su inminente salida de Cajamarca FC, Hernán Barcos ya es pretendido por dos equipos de la Liga 2 quienes quieren hacerse de sus servicios para concretar el objetivo de regresar a primera división.

Uno de estos clubes es la César Vallejo de Trujillo quien manifestó su deseo a través de su gerente, Luis Gálvez. El directivo indicó que el futbolista de 42 años cuenta con contrato, pero en caso de una desvinculación no dudarán en presentar una oferta.

"La valoración está. Es un delantero que con nosotros se cansaría de hacer goles. Si se desvincula encantado que venga. Es un tremendo jugador, pero hay que respetar que tiene contrato", indicó a L1 Max.

En resumen, FC Cajamarca presentaría un once lleno de juveniles y jugadores alternativos ante Alianza Lima en la última fecha del Apertura debido a las crisis económica e institucional que atraviesa.