Kylian Mbappé asegura ser el 4to delantero del Real Madrid y Arbeloa le responde: "Yo decido quién juega"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El final de temporada en el Real Madrid se ha visto envuelta por más de una polémica y es que luego de la riña entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, ahora se suma un nuevo enfrentamiento. Esta vez, los protagonistas son su entrenador, Álvaro Arbeloa y su principal estrella Kylian Mbappé.

Tensión entre Mbappé y Arbeloa

El atacante francés inició con el clima tenso en el elenco madridista tras asegurar que no fue considerado como titular ya que el técnico español le indicó que era el cuarto delantero de la plantilla por detrás de jugadores como Gonzalo García o Vinicius Junior. Según comentó, se encontraba en optimas condiciones para ser inicialistas, pero respetó la decisión tomada por su DT.

"Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", indicó.

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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Contundente respuesta de Arbeloa

Como era de esperarse, solo unos minutos después Álvaro Arbeloa apareció en la sala de prensa de Real Madrid e inmediatamente fue informado de las declaraciones de la estrella francesa. En un inicio, el español se mostró sorprendido con lo dicho por el campeón del mundo con Francia, pero luego explicó sus razones para dejarlo en el banquillo.

Para comenzar, dejó en claro que nunca le indicó que era el cuarto delantero de la plantilla y hasta señaló que 'Kiki' pudo haber entendido mal. Luego de ello, señaló, de forma contundente, que mientras sea el DT del elenco merengue decidirá quien juegue y descartó tener problemas con cualquier jugador.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Mientras yo este en esta silla yo voy a decidir QUIÉN y quién no juega y me da igual como se llamen, si no les parece bien que esperen al siguiente entrenador."



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"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", añadió.

Es importante precisar que el delantero francés llegaba a este encuentro entre algodones ya que estuvo fuera de las canchas recuperándose de una lesión.

En resumen, el Real Madrid continúa con polémica y ahora Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa protagonizaron un cruce verbal luego que el delantero de Francia no arrancara como titular.