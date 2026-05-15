Mourinho regresaría a poner orden en el Real Madrid tras rechazar su renovación con Benfica

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

José Mourinho, uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol europeo, volvió a ser vinculado con el Real Madrid. En medio de la crisis que atraviesa el club merengue, su nombre reapareció como posible opción para el banquillo.

El portugués, actualmente al mando del Benfica, reconoció que recibió una oferta de renovación en Portugal, pero decidió no revisarla ante su próximo encuentro frente al Estoril este sábado, lo que alimentó las especulaciones sobre un regreso a Chamartín.

Un margen estrecho

Sin embargo, el propio Mourinho se encargó de enfriar los rumores. En declaraciones recientes sobre su rumbo en Benfica y el reciente choque de palabras entre el actual DT de los blancos, Álvaro Arbeloa, y Kylian Mbappé, dejó en claro que actualmente no ha recibido ninguna propuesta formal del Real Madrid.

Precisó que, en caso de que llegara, su postura sería la misma que con el Benfica: esperar a cerrar la temporada antes de tomar decisiones. Aun así, la prensa española insiste en que Florentino Pérez mantiene una relación especial con el técnico y que su perfil encaja con la idea de un entrenador con autoridad y experiencia para manejar vestuarios de alta presión.

José Mourinho confirma proposta de renovação do Benfica! 🦅✍️



O treinador do Benfica confirmou: a renovação já está nas mãos dele! E o Real Madrid? 🗣️«o meu empresário nunca me disse que tinha uma proposta do Real Madrid», garante o mister.#benfica #josemourinho #realmadrid pic.twitter.com/m3kkUUgdhc — A BOLA (@abolapt) May 15, 2026

Benfica no se rinde

El club lisboeta no quiere perder fácilmente a un técnico de trayectoria. Según reportes y el propio Mou, el club ya le puso sobre la mesa la propuesta de renovación, consciente de que el ruido con el Real Madrid podría crecer en las próximas semanas. El portugués, sin embargo, no parece tener prisa por resolver públicamente su futuro y prefiere concentrarse en los objetivos inmediatos de su equipo.

El recuerdo en Madrid

Entre 2010 y 2013, Mourinho dirigió al Real Madrid en una etapa intensa, marcada por títulos, choques fuertes y una personalidad que dividió opiniones. Su regreso no sería sencillo: además de factores contractuales, pesan los recuerdos de competitividad y tensión que dejó en el club.

Sin embargo, la crisis actual del equipo blanco hace que su nombre vuelva a sonar con fuerza, como una opción de mano dura para enderezar el rumbo.

Por ahora, lo único claro es que Mourinho no ha confirmado contactos formales con el Real Madrid y que su futuro se definirá después del cierre de temporada con Benfica. Hasta entonces, todo se mantiene en el terreno de los rumores, aunque en un club como el Madrid, esa diferencia no es menor.

El portugués vuelve a estar en el centro de la conversación, y aunque no hay certezas, el simple hecho de que su nombre reaparezca en Chamartín refleja la magnitud de la crisis y la búsqueda de soluciones drásticas.