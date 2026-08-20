Lionel Messi anota por primera vez después de la muerte de su padre: así fue el gol con dedicatoria especial

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de sorprender a los hinchas de fútbol por su inmediato retorno a las canchas a tan solo horas de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida debido al fallecimiento de su padre Jorge, Lionel Messi anotó por primera vez tras el citado nefasto episodio en el más reciente partido disputado por el Intern de Miamo.

Lionel Messi marcó un gol tras el fallecimiento de su padre

El astro del fútbol anotó el segundo gol del Inter Miami, con el que su equipo le daba vuelta momentáneamente el resultado a Philadelphia Union, tras iniciar en desventaja. Vassilev había anotado para los locales a los 11 minutos; pero Pintér lo empató a los 21 para el conjunto de Miami tras una habilitación de Luis Suárez luego de un pase de la 'Pulga'.

Sin embargo, el 2-1 fue un marcador que duró poco porque, desde un ángulo cerrado, Iloski usó la zurda para sacar un disparo certero de balón parado por fuera de la barrera, donde Pierre, inclinándose, logra separarse lo justo del grupo para hacer contacto y batir a St. Clair.

Posteriormente, en el minuto 62 Philadelphia Union lo dio vuelta otra vez, pero el VAR concluyó que Pierre estaba en posición de fuera de juego justo antes de conectar su cabezazo, lo que mantuvo el marcador igualado 2-2 hasta el pitazo final del encuentro.

¡GOOOL de Leo Messi a favor de @InterMiamiCF!



El 🇦🇷🐐 engancha dentro del área, busca el espacio y lanza un remate para el desempate. pic.twitter.com/xgeY695nyW — MLS Español (@MLSes) August 20, 2026

Lionel Messi y la dedicatoria especial de su gol a su papá

Cabe mencionar que el gol anotado por Lionel Messi fue una jugada fiel al estilo que siempre ha demostrad desde el borde derecho del área recibió la pelota, fue encontrando ángulo de gol hacia el centro y tras un par de amagues a los defensas rivales soltó la pierna zurda para impactar una pelota que llegó a la red, al minuto 26.

Después de recibir las felicitaciones de sus compañeros, Leo tuvo un momento solo para digerir el momento y acompañarlo con un gesto hacia las nubes.

Luego de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida como lo fue la muerte de su padre Jorge, Lionel Messi anotó en el empate 2-2 del Inter Miami ante Philadelphia Union. Tras anotar el tanto fue felicitado por sus compañeros y posteriormente apuntó los dedos índices hacia el cielo al igual que la mirada a modo de dedicatoria a us progenoitor.