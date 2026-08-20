Horacio Melgarejo recibe buena noticia del TAS y podrá volver a dirigir a Cienciano en Liga 1

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Buenas noticias en el Cusco. Horacio Melgarejo podrá dirigir otra vez a Cienciano en la Liga 1 gracias a que el TAS aceptó su pedido y le soltó una medida cautelar. La decisión no pudo llegar en mejor momento, ya que el equipo imperial anda armando todo para jugarse la vida ante Botafogo por la Sudamericana.

Melgarejo volverá a dirigir a Cienciano en la Liga 1

A nada de un choque clave para Cienciano, se soltó la primicia. El periodista Gustavo Peralta contó que el TAS aceptó el pedido de Horacio Melgarejo y sacó una medida cautelar, suspendiendo el castigo que venía arrastrando el estratega argentino.

Con esto, Melgarejo queda habilitado para tomar otra vez las riendas del 'Papá' en el Clausura de la Liga 1, pero la medida tiene carácter provisional. El DT podrá hacer su trabajo en la cancha mientras la gente del TAS examina el expediente y suelta la resolución definitiva.

"El TAS aceptó el pedido de Horacio Melgarejo y ejecutó una medida cautelar a favor del técnico de Cienciano. De esta manera, la sanción que tiene de un año queda suspendida hasta que se emita una decisión definitiva por parte del TAS", manifestó Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol'.

La resolución representa un alivio para Cienciano, sobre todo porque el equipo atraviesa un momento importante en la temporada y busca mantenerse competitivo tanto en el torneo local como en el plano internacional.

¿Por qué sancionaron a Horacio Melgarejo?

El castigo contra Horacio Melgarejo se originó algunas semanas atrás, después de la eliminación de Cienciano frente a ADT en los octavos de final de la Copa de la Liga. Tras aquel encuentro, el técnico argentino cuestionó duramente la organización del campeonato y utilizó fuertes calificativos al referirse al certamen.

"Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer. Sinceramente, no tiene sentido, es una competencia espantosa", manifestó Melgarejo.

Sus declaraciones provocaron que la Comisión Disciplinaria del torneo le impusiera un año de suspensión, además de una multa de 20 UIT. Ante esta situación, Melgarejo ofreció disculpas por sus dichos y decidió acudir a organismos internacionales con la intención de levantar el castigo.

De esta manera, Horacio Melgarejo tuvo un triunfazo fuera de la cancha. El TAS le quitó provisionalmente la suspensión de encima y le dio luz verde para ponerse el buzo de Cienciano en la Liga 1 a la espera del veredicto final.