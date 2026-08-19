La Bicolor renueva alianza con Adidas: Descubre AQUÍ todo sobre la extensión de contrato de la FPF

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial la renovación de su alianza estratégica con la reconocida marca deportiva alemana Adidas, asegurando que la firma continúe vistiendo a la Bicolor en todas sus categorías institucionales durante los próximos años.

Renovación de contrato entre la FPF y Adidas hasta el 2034

La presentación oficial de esta extensión de contrato contó con la presencia de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y de Mano Menezes, director técnico del combinado nacional, quienes lideraron el evento institucional donde se brindaron los alcances de la negociación.

Con este nuevo compromiso, la marca alemana mantendrá los derechos de confección de las indumentarias oficiales de la selección peruana de manera ininterrumpida hasta el año 2034. La firma del acuerdo contempla el diseño de los uniformes de competencia, prendas de entrenamiento y colecciones exclusivas para los hinchas, asegurando una presencia destacada de la marca durante los próximos procesos clasificatorios y torneos continentales.

"Unión renovada en el más alto nivel. Ambas partes reafirmamos nuestra alianza estratégica con la renovación de contrato entre nuestra Bicolor y Adidas, la firma deportiva más importante del mundo", indicó la cuenta oficial de X de la Bicolor.

𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝘀 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹✍️🇵🇪



Ambas partes reafirmamos nuestra alianza estratégica con la renovación de contrato entre nuestra Bicolor y adidas, la firma deportiva más importante del mundo. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/xtNDvjwNbZ — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 19, 2026

Proyección de la indumentaria de la Blanquirroja para los próximos años

En las últimas temporadas, el trabajo conjunto entre la empresa deportiva y la representación nacional ha generado diversos comentarios entre los simpatizantes debido a los innovadores diseños presentados para la camiseta principal y alternativa.

Además, varias de las indumentarias lanzadas recibieron una amplia aceptación por parte de los aficionados, mientras que otros modelos abrieron el debate sobre el respeto a la franja roja tradicional y la inclusión de detalles conceptuales modernos.

De cara al futuro, la compañía continuará desarrollando propuestas tecnológicas de alto rendimiento orientadas a optimizar el desempeño de los deportistas en el campo de juego. Los fanáticos podrán acceder a diversos modelos y colecciones especiales que acompañarán al equipo en su objetivo de consolidar una estructura competitiva sólida en el ámbito sudamericano durante la siguiente década.

La meta principal de este proceso institucional y deportivo es acompañar el crecimiento de la Bicolor en su aspiración por retornar a una cita máxima del fútbol continental. Tras años de reestructuración, la indumentaria renovada vestirá al equipo de la selección peruana en su camino hacia la clasificación del Mundial de la FIFA, buscando repetir la hazaña lograda tras 12 años de ausencia en torneos de esta magnitud.