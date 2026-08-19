Cienciano vs. Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana podrá verse GRATIS en pantalla gigante

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano se encuentra a vísperas de protagonizar un encuentro que podría ser histórico debido a que se medirá ante nada más y nada menos que Botafogo por el partido de vuelta por octacvos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro incaico parte con la contundente ventaja de un 6-1 obtenido en casa y ahora para el disfrute de sus hinchas se conoció que el cotejo podrá verse totalmente gratis.

Cienciano vs. Botafogo en pantalla gigante

Este jueves 20 de agosto Cienciano tendrá el objetivo de eliminar a Botafogo y avanzar a cuartos de final del torneo continental. Si bien es cierto parte con la amplia ventaja de por cinco goles de diferencia obtenida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega no puede confiarse porque al frente tendrá al 'Fogao' que se hace fuerte de local y más aún con su hinchada presente.

Cabe señalar que, pese a que los fanáticos del 'Papá' no podrán acompañar al equipo de sus amores a Brasil, exactamente hasta las inmediaciones del estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, los aficionados podrán reunirse en la ciudad del Cusco para disfrutar del vibrante duelo y brindar su apoyo.

Gracias a sus patrocinadores, el club imperial organizó la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor de Cusco donde los hicnhas acérrimos podrán visualizar el partido de principio a fin de manera colectiva.

Cienciano recurrió a sus redes sociales para poder realizar la invitación a sus hinchas de manera oficial con un mensaje de unión para que alienten al cuadro dirigido por el argentino Horacio Melgarejo.

"¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES! Unamos nuestros corazones en un solo aliento y vibremos todos en pantalla gigante", se puede leer en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

¿A qué hora se jugará el Cienciano vs. Botafogo?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se encuentra programado a disputarse este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p.m. en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en la ciudad de Río de Janeiro.

Además, respecto a qué señal será la encargada de transmitir el partido, esta aún se encuentra por decidirse entre ESPN o DSports, por lo que será cuestión de esperar para conocer la elección final.

Es así que, a vísperas del partido entre Cienciano y Botafogo los hincha del '´Papá' se reunirán en un solo corazón para alentar al equipo de sus amores este jueves 20 de agosto en la ciudad del Cusco en donde podrán ver el encuentro totalmente gratis y en pantalla gigante.