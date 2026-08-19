Selección Peruana: jugador de Universitario volverá en la fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana tendría una novedad importante para la fecha FIFA de setiembre. Un jugador de Universitario volverá a ser considerado después de 11 meses, luego de destacar como titular en la línea de tres del cuadro crema y recuperar su mejor nivel.

Santamaría recuperó su mejor versión

Universitario de Deportes retomó impulso en el Torneo Clausura 2026 luego de vencer 3-2 a FC Cajamarca. El equipo crema mostró una mejoría en su funcionamiento tras volver al sistema 3-5-2, esquema que le permitió conseguir el último tricampeonato nacional.

Dentro de ese buen momento apareció Anderson Santamaría, quien viene teniendo protagonismo como uno de los defensores de la línea de tres. Su rendimiento no pasó desapercibido y habría terminado convenciendo al técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes.

El periodista Gustavo Peralta informó en el programa Hablemos de Max que el jugador de Universitario figura entre las novedades para la próxima convocatoria de la Bicolor, de cara a los amistosos de la fecha FIFA de setiembre.

"Me gustó el partido de Santamaría. Está jugando muy bien desde hace tiempo y casi seguro será convocado a la selección peruana para los próximos partidos", señaló Peralta.

Además, el periodista explicó que Santamaría logró dejar atrás la lumbalgia que lo venía afectando y que esto habría sido clave para su recuperación futbolística.

"Ya superó la lumbalgia que tenía, que le complicaba en los partidos recientes. Me dicen que él es una de las novedades en la selección para lo que viene", agregó.

Santamaría vuelve a la Selección Peruana

Anderson Santamaría no se viste de rojo y blanco desde octubre de 2025, fecha en que Manuel Barreto lo metió en la lista para jugar de visita ante Chile. Para mala suerte del jugador, en esa derrota peruana por 2-1 se quedó con las ganas de entrar y vio todo el partido desde la banca.

🎙️ @Gustavo_p4: "Será el mismo once de Universitario, solo Riveros por Santamaria, Anderson Santamaría será una de las novedades en la convocatoria de la Selección Peruana" #HablemosDeMAX



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Su último partido con la camiseta de la Bicolor, en cambio, se remonta al 10 de septiembre de 2024. Santamaría disputó aquel encuentro ante Ecuador por las Eliminatorias, compromiso que Perú perdió 1-0.

Ahora, casi 11 meses después de aquella última convocatoria, el defensor de Universitario tendría una nueva oportunidad con la Selección Peruana. De concretarse su llamado, buscará sumar sus primeros minutos bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

Los números también respaldan su buen momento. Durante 2026, Santamaría disputó 17 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Además, marcó un gol frente a Sport Huancayo y registró una asistencia ante Juan Pablo II.

Así, Anderson Santamaría volverá a estar en los planes de la Selección Peruana para la fecha FIFA de setiembre, después de 11 meses desde su última convocatoria.