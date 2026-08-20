Christian Cueva sueña con volver a la Selección Peruana y revela qué deberá hacer para conseguirlo

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva volvió a poner sobre la mesa su sueño de regresar a la Selección Peruana justo cuando la Bicolor se prepara para disputar amistosos internacionales entre fines de agosto e inicios de septiembre. El jugador de Sport Boys sabe que todavía tiene una tarea pendiente y reveló qué deberá hacer para conseguirlo.

Christian Cueva habla de la Selección Peruana

La jornada en Videna tuvo un encuentro particular. Sport Boys disputó un partido de práctica frente a la Selección Peruana Sub-20 y Christian Cueva estuvo presente junto al plantel chalaco, en una actividad que terminó poniendo nuevamente su nombre en el radar de la Bicolor.

🇵🇪 "SI SE DA LA OPORTUNIDAD DE REGRESAR, AHÍ ESTARÉ"



🗣️ Christian Cueva habló tras el amistoso entre Sport Boys y la Sub 20 de Perú, en el estreno del campo híbrido de la Videna.



Aseguró que mantiene la ilusión de volver a la Selección y que desea hacerlo por mérito propio. 💪 pic.twitter.com/SH28clp64T — Fútbol en América (@FAamericatv) August 19, 2026

Durante su presencia en las instalaciones de la FPF, Cueva también se encontró con Agustín Lozano. Ambos fueron fotografiados compartiendo un abrazo y protagonizando un momento amigable, aunque la atención de la prensa estuvo centrada en el futuro del futbolista y su posible regreso al equipo nacional.

Cueva no esquivó el tema y habló directamente sobre sus posibilidades de volver a vestir la camiseta peruana. Eso sí, dejó claro que no espera que el llamado llegue simplemente por su pasado con la Bicolor.

"Si se da la oportunidad en algún momento de regresar a la Selección Peruana, ahí estaré. Pero que sea por mérito propio. Defenderé la camiseta como siempre lo ha hecho", declaró Christian Cueva.

Christian Cueva conoce al comando de Mano Menezes

Christian Cueva tampoco pasó por alto que todavía no ha sido convocado durante el proceso encabezado por Mano Menezes. Sin embargo, contó que conoce al técnico brasileño y a parte del actual comando de la Selección Peruana debido a sus experiencias anteriores en el fútbol brasileño.

"En realidad los conozco, los enfrenté. Al profe en Brasil, a Jean Ferrari lo enfrenté como jugador. Tuvimos nuestro show, pero esto es fútbol", comentó el volante.

Ahora, la situación dependerá principalmente de lo que pueda demostrar en los próximos compromisos con Sport Boys durante el Torneo Clausura 2026. Cueva tendrá por delante el reto de recuperar continuidad y mostrar que todavía puede competir por un lugar en la Bicolor.

Así, Christian Cueva mantiene vivo su sueño de volver a la Selección Peruana y sabe que el camino pasa por el mérito propio. Tras regresar de una lesión muscular, el jugador de Sport Boys deberá recuperar continuidad y demostrar su nivel en el Torneo Clausura 2026 si quiere volver a tener una oportunidad con la Bicolor.