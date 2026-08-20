Premier Galarreta afirma que el Gobierno endurecerá el régimen penitenciario para internos de alta peligrosidad

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta anunció que el Gobierno endurecerá el régimen penitenciario para los internos considerados de alta peligrosidad, con medidas de mayor aislamiento dentro de los penales.

Gobierno endurecerá el régimen penitenciario para internos de alta peligrosidad

Como se tenía previsto, este jueves 20 de agosto, el primer ministro en compañía de todos los integrantes del Consejo de Ministros se presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados para exponer la Política General del Gobierno y las principales líneas de acción de su gabinete.

Uno de los temas que abordó fue el relacionado al hacinamiento y la falta de control en los establecimientos penitenciarios. Acerca de ello sostuvo que ya se ha tenido un diálogo previo con los ministros para tener en "cuarteles que están abandonados con convenios con el INPE sacar a aquellos que están en prisión por delitos menores" como de alimentos, que no son de violencia.

Bajo esa premisa, Galarreta Velarde consideró que mientras menos gente esté hacinada en los penales "mayor supervisión vamos a poder hacer". Además, reiteró la propuesta de la presidenta Keiko Fujimori de construir penales de máxima seguridad, pero enfatizó que esto "tomará un tiempo".

"Mientras eso se construye necesitamos actuar. Necesitamos tener la data específica para sacar y retirar a quienes tienen delito de mínima intensidad. Ellos irán a cuarteles, irán a angares, a trabajar, a hacer talleres de esta maner nos permite una mayor posibilidad de fiscalizar los penales.

Acotó que ahí las Fuerzas Armadas también van a participar haciendo un cerco, pero uno donde el propio personal del INPE tendrá que pasar dicho cerco a través de detectores. Asimismo, aseguró que se bloquearán las señales de comunicación en los establecimientos penitenciarios "para impedir que estos sean utilizados como centro de operaciones del crimen organizado".

"Se endurecerá el régimen penitenciario para los internos de alta peligrosidad porque cuando nos quedemos con ellos no tendrán visitas como las tienen hoy día, se van a reducir. Tendrán aislamiento como debe ser, como corresponde a una sociedad que tiene que defender y tiene que saber el delincuente que no va a tener privilegios ni beneficios", manifestó.

La lucha contra la extorsión

Más adelante, el premier Luis Galarreta refirió que se ha empezado a fortalecer la División de Investigación de Extorsiones con una inversión de 149 millones soles. Al respecto señaló que a diciembre de 2026 se preve entregar vehículos y automóviles, camionetas, moticicletas. Mientras que los siguientes meses computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección.

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