Premier Galarreta sobre presentación de facultades legislativas: "Estamos puliendo para poder tener todas las herramientas"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta se refirió al pedido de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo y señaló que el documento aún se encuentra en proceso de revisión.

Luis Galarreta sobre facultades legislativas

Este jueves 20 de agosto, el premier Luis Galarreta aborda temas importantes sobre la gestión que el Gobierno encabezado por Keiko Fujimori viene realizando. Asimismo, afirmó que el gobierno batirá un récord en presentar el proyecto de delegación de facultades.

"Este gobierno va a batir el récord de presentar el proyecto de delegación de facultades más rápido de la historia, el más cercano ha sido 45 días, nosotros llevamos 22. Estamos puliendo para poder tener todas las herramientas", expresó el premier.

En ese sentido, el premio anunció que, durante los primeros 22 días de gestión, el Ejecutivo sostuvo diversas reuniones de coordinación, lideradas por la presidenta de la República, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras instituciones.

Según se informó, estos encuentros permitieron contrastar las propuestas del Gobierno para enfrentar la criminalidad con las autoridades responsables de ejecutar las medidas de seguridad.

Premier afirma que anteriormente faltó liderazgo y gestión

Como parte de su discurso ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Luis Galarreta cuestionó la gestión de gobiernos anteriores y sostuvo que el actual Ejecutivo recibió un Estado con deficiencias que busca transformar.

"Este Gobierno va a recuperar la autoridad del Estado y a devolverle a la ciudadanía el derecho elemental de vivir y trabajar sin miedo. Nuestra respuesta será firme y sostenida: más capacidad operativa, inteligencia, tecnología y presencia policial en el territorio", afirmó.

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