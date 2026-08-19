Christofer Gonzales se perdería el Clausura con Sporting Cristal tras lesión en la rodilla

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christofer Gonzales afronta una complicación en Sporting Cristal. El mediocampista seguirá alejado de las canchas durante tres meses debido a una lesión crónica en el ligamento colateral medial de la rodilla, situación que condiciona su participación en el Torneo Clausura y complica su temporada 2026.

La ausencia de Gonzales llega mientras Sporting Cristal disputa el Torneo Clausura de la Liga 1-2026. El futbolista no participa con el conjunto celeste y deberá continuar un proceso de recuperación antes de recibir autorización para regresar a los entrenamientos y competir con normalidad.

Lesión mantiene fuera a Canchita

La lesión que afecta a Christofer Gonzales está ubicada en el ligamento colateral medial de la rodilla y tiene carácter crónico. El problema físico ya había generado preocupación durante el primer semestre, hasta que Sporting Cristal determinó realizarle un procedimiento quirúrgico para tratarla.

De acuerdo con la información difundida por Percy Ramos en L1 MAX, el volante todavía tendría cerca de tres meses de recuperación. Durante ese periodo deberá continuar con su rehabilitación, completar las distintas etapas previstas y esperar posteriormente el alta competitiva correspondiente.

El tiempo estimado modifica el panorama de Gonzales para el campeonato peruano. Con el calendario de la Liga 1-2026 en desarrollo, su recuperación prácticamente lo deja fuera de lo que resta del torneo, aunque su retorno dependerá de la evolución posterior al procedimiento realizado.

Sporting Cristal afrontará el tramo que queda del Clausura sin Gonzales disponible. El mediocampista regresó al club en 2024 y tuvo participación durante la temporada 2025, pero en 2026 solamente pudo disputar algunos encuentros antes de quedar limitado por el problema físico que arrastra.

Su contrato continúa vigente hasta diciembre

Christofer Gonzales mantiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de 2026. Por ahora no existe una conversación laboral relacionada con su vínculo, debido a que la prioridad está puesta en su recuperación y antes de evaluar una eventual extensión del contrato con el club.

El escenario actual deja al mediocampista fuera de los próximos compromisos mientras avanza su recuperación. Sporting Cristal deberá continuar su campaña en la Liga 1-2026 sin contar con Gonzales, quien permanecerá en tratamiento hasta completar las etapas necesarias para obtener nuevamente el alta competitiva.

Con una recuperación estimada en tres meses, Christofer Gonzales afrontará un tramo de recuperación. Sporting Cristal continuará el Torneo Clausura mientras el futbolista trabaja en su recuperación, y su regreso quedará sujeto a la evolución de la lesión y al cumplimiento de las indicaciones médicas.