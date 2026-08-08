Pedro Castillo: Poder Judicial debatirá pedido de excarcelación y nulidad de condena el próximo 12 de agosto

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial programó para el próximo miércoles, 12 de agosto, una audiencia pública en la que se someterá a evaluación el hábeas corpus que presentó la defensa legal de Pedro Castillo para que se declare la nulidad de la condena por el intento fallido de Golpe de Estado y su posterior excarcelación.

PJ evaluará pedido de excarcelación y nulidad de condena de Pedro Castillo

El recurso fue presentado Walter Ayala, abogado del expresidente y exministro de Defensa durante el período de su gestión. Además, la demanda estipula que hubo una presunta afectación al derecho a la defensa dentro del proceso judicial que finalizó con una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

El abogado de Castillo Terrones basa sus argumentos en un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento que cuestionó la legalidad de la detención del exjefe de Estado vacado al considerarla arbitraria por falta de base legal y violación del debido proceso.

Dicho recurso constitucional fue presentado con el propósito de que el Poder Judicial evalúe las decisiones adoptadas tras las crisis política que se ocasionó el pasado 7 de diciembre de 2022 cuando Pedro Castillo, en su calidad de mandatario, anunció la disolución del Congreso y luego se procedió a detenerlo.

Además, la solicitud busca dejar sin efecto la pena impuesta contra el exgobernante. En tanto, si bien es cierto el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda presentada por la defensa, pero esta decisión solo permite que el caso entre en evaluación y no representa un pronunciamiento sobre el fondo del pedido de libertad.

Documento oficial del Poder Judicial de Perú

Pedro Castillo tendrá la oportunidad de participar en audiencia

Hay que mencionar que el Poder Judicial notificó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que Pedro Castillo tenga la opción de poder intervenir durante la audiencia que se desarrollará el 12 de agosto desde las 11:00 a.m.

Su participación se daría a través de una plataforma virtual desde el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde se encuentra cumpliendo su condena.

Además esta audiencia permitirá que el juzgado constitucional escuche los argumentos del abogado de Castillo Terrones y revise los cuestionamientos planteados contra el proceso penal. El pedido de excarcelación atraviesa una etapa de revisión judicial y no hay una decisión que determine su liberación.

El próximo 12 de agosto será una fecha clave para el expresidente Pedro Castillo debido a que el Poder Judicial evaluará, durante una audiencia, el recurso de hábeas corpus presentado por su abogado Walter Ayala con el que se busca su excarcelación y la nulidad de su condena.