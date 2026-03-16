Michael B. Jordan celebró su primer Oscar a mejor actor comiendo hamburguesas

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michael B. Jordan vivió una noche soñada en la 98.ª ceremonia de los Premios Oscar 2026 tras recibir la estatuilla a mejor actor. Pero tras ello, el protagonista de la película 'Sinners' causó furor tras celebrar su primer premio comiendo hamburguesas, en un reconocido establecimiento de comida rápida norteamericano.

Michael B. Jordan celebró su primer Oscar comiendo hamburguesas

Michael B. Jordan, ganador del premio Oscar en la categoría 'Mejor Actor' por su actuación en el film 'Sinners', no solo fue ovacionado en el escenario del Dolby Theatre al expresar su felicidad al mostrar su estatuilla y elegancia, sino que tras finalizar el evento de las estrellas de Hollywood, se fue a comer hamburguesas al restaurante In-N-Out.

Ello quedó evidenciado en diversos publicados en redes sociales como Facebook, X y TikTok, los cuales se volvieron virales. En estos se observa al actor sostener su premio con la mano pidiendo una hamburguesa, papas fritas y bebidas en compañía de sus amigos.

Además, en un gesto de total amabilidad, la figura del cine estadounidense accedió a tomarse fotografías junto a los trabajadores del restaurante así como procedió a realizar diversas firmas, generando una cercanía con el público, muy pocas veces vista con otros colegas.

En reiteradas ocasiones, con una gran sonrisa, el actor de 39 años posó sobre el mostrador del lugar, en los que se encontraban las bandejas con su pedido, ante la atenta mirada de diversas personas que se apersonaron hasta el local gastronómico.

Cabe señalar que, la visita a la cadena de hamburguesas ocurrió previamente a que Michael B. Jordan acuda a la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair, en donde todos los actores continuaron con sus festejos.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for "Sinners" at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Así fue su premiación a mejor actor en los Premios Oscar 2026

Michael B. Jordan se impuso en la categoría 'Mejor Actor' a estrellas del séptimo arte de la talla de Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura.

Ello, tras su interpretación de los gemelos Smoke y Stack en la película 'Sinners', thriller de terror dirigido por Ryan Coogler. Cabe señalar que esta fue la primera nominación al Oscar en la carrera de Michael B. Jordan, y también su primera victoria.

Es así como, luego de recibir el premio Oscar en la categoría 'Mejor Actor', Michael B. Jordan acudió en compañía de sus amigos a In-N-Out, un reconocido establecimiento de comida rápida, en donde firmó autórafos y accedió a tomarse fotografías con los trabajadores del restaurante.