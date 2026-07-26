Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: 'íntimos' buscan su segunda victoria en el Clausura

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A Alianza Lima, este domingo 26 de julio, le corresponde trasladarse hacia la altura de Cutervo para medirse a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura. Duelo programado a disputarse en el estadio Juan Maldonado Gamarra a las 3:30 p.m.

La delegación 'blanquiazul', realizada por el entrenador Pablo Guede, tendrá la significativas ausencias de Paolo Guerrero. Sigue en VIVO el MINUTO A MINUTO del encuentro.

La actualidad de Alianza

Los de La Victoria llegan de ganar el Torneo Apertura mostrando un gran nivel colectivo con puntos individuales para destacar. En la jornada previa le remontó por 2-1 a Sport Huancayo con doblete de Eryc Castillo, quien hoy iría desde el arranque.

Las 'águilas' de Cutervo terminaron en la 9° posición del Apertura, pero con un desempeño que fue más de lo esperado, incluso ofreciendo convocados a la Selección Peruana. En la primera fecha rescataron un empate 2-2 ante CD Moquegua.

Antecedentes entre Alianza y Comerciantes

En sus dos visitas más recientes a Cutervo, los aliancistas ganaron por 0-1 en 2025 y 1-3 en 2024. Además, el cuadro 'blanquiazul' guarda un recuerdo especial de esa ciudad, ya que en 2017 se proclamó campeón del Torneo Apertura tras conseguir el resultado que necesitaba para asegurar el primer certamen corto de dicha temporada.

Los convocados por Guede

Pablo Guede en su lista de convocados inscribió a todo el plantel, incluído a su más reciente fichaje, el defensor central chileno Nicolás Díaz. Pero no contarán, entre lesiones y decisiones técnicas, con Paolo Guerrero, Luis Ramos, Kevin Quevedo y Piero Cari.

Por dónde se van a transmitir el partido

El duelo entre Alianza Lima y Comerciante Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura, se podrá sintonizar de maner exclusiva a través del canal de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos de Cutervo en el recinto Juan Maldonado Gamarra de la ciudad cajamarquina este domingo 26 de julio a las 3:30 p.m. 'íntimos' irán por su segundo triunfo para ubicarse en la zona alta de la tabla con FBC Melgar y Universitario en este arranque del Torneo Clausura.