¿Llega al club hermano? Medios extranjeros anuncian interés de equipo campeón por Franco Zanelatto

Franco Zanelatto podría armar las maletas y buscar nuevos rumbos. Según el medio deportivo ADN, el atacante paraguayo-peruano está en la órbita de Colo-Colo, vigente campeón de la Primera División de Chile. De concretarse, el futbolista tendría su primera experiencia en un club extranjero y nada menos que en un grande de América.

Como se sabe, Franco Navarro, quien recientemente fue anunciado como director deportivo del Club Alianza Lima, mencionó en una conferencia de prensa que Zanelatto no había renovado su contrato con el cuadro blanquiazul, ya que tiene una gran ambición que espera concretar en la temporada 2025: jugar en el extranjero.

"Yo he hablado con su representante y (José) Bellina habló con él. A nosotros nos encantaría que Franco siguiera con nosotros, pues es un jugador joven que cuenta con mucho futuro. Es cierto que este año ha tenido demasiados problemas con las lesiones, pero su representante, cuando lo he llamado, dijo claramente que él no va a firmar por un club nacional en el 2025. Tiene la intención de jugar en el extranjero", precisó Navarro.