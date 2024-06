¡Lo contó todo! Oliver Sonne ROMPE SU SILENCIO y revela cómo fue su relación con Juan Reynoso

El lateral del Silkeborg IF, Oliver Sonne, rompió su silencio y reveló como fue su relación con Juan Reynoso en la Selección Peruana en sus primeras convocatorias.

En una reciente entrevista con Michael Succar para el canal 'Denganche', el 'Vikingo' describió al entrenador nacional como "un buen tipo" y se mostró agradecido de que le dio la oportunidad de poder ser convocado por la 'Blanquirroja'.

"Él era un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo máximo respeto", declaró.

Asimismo, Sonne indicó que Reynoso busco protegerlo al no hacerlo jugar en las Eliminatorias y aseguró que no está molesto con la decisión que tomó el 'Cabezón'. También, manifestó que comprendió su decisión y destacó la honestidad de Reynoso en el tema.

"La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera (...) Sí, lo entendí totalmente. Tuvimos una conversación al respecto y él fue muy bueno en explicarme que quería que yo jugara, pero que no era el momento indicado", agregó.