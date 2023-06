¡Lo llenó de elogios! Felipe Melo destacó el trabajo de Tiago Nunes en Sporting Cristal

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

No cabe duda que el desempeño de Sporting Cristal en la Copa Libertadores fue digno de destacar y fue Felipe Melo el primero en enaltecer a los cerveceros, pero puntualmente a su director técnico, Tiago Nunes.

¡Lo llenó de flores!

El defensor de Fluminense hizo hincapié en el trabajo de su compatriota en tienda 'celeste' y aclaró a sus hinchas que en la actualidad ningún equipo, que compite a nivel internacional, puede ser vencido con facilidad.

Frente a los cuestionamientos de sus seguidores, Melo aseguró que no les faltó "determinación" en su duelo frente a los 'Cerveceros', sino que se trató de un encuentro donde técnicamente no podían dar lo mejor, porque no estaban muy acertados.

En esa línea, recordó que se enfrentaron a uno de los equipos más grandes de América como River Plate y lograron pasar como primeros del Grupo H del certamen internacional, por lo que no entiende las pifias al final del juego, en el Estadio Maracaná.

"Clasificamos primero, no sé lo que quieren. No sé por qué se quejan. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de América (River), Tiago Nunes hace un gran trabajo en el Sporting. Hoy no hay tonto en el fútbol. Clasificamos primero. Hay partidos que técnicamente no vamos a dar lo mejor, porque quizás no sea el día, pero determinación no falta", dijo el zaguero.

¡Digna eliminación!

Como se recuerda, Sporting Cristal terminó siendo eliminado de la Copa Libertadores tras cosechar 8 puntos en la primera fase del torneo internacional. No obstante, los 'Rimenses' tentaron la victoria en el mismísimo Maracaná en la última fecha.

'SC' controló por varias fases el trámite del partido contra todo pronóstico, por lo que tras finalizar el encuentro su hinchada, que arribó hasta Brasil para alentar a los 'Celestes', aplaudió el trabajo de su representativo.

Por su parte, los fanáticos del 'Tricolor' pifiaron y cuestionaron a los dirigidos por 'Diniz' al considerar que fueron inferiores a los 'Cerveceros' en su propio estadio. Cristal abandonó el terreno de juego con su pase a la Copa Sudamericana, donde sus hinchas esperan, tras lo mostrado en el máximo certamen continental, que arriben a instancias importantes.

De esta manera, el portentoso defensor de Fluminense, Felipe Melo, enalteció el trabajo de Tiago Nunes en Sporting Cristal, luego que consiguiera el empate en el mismísimo Estadio Maracaná.