Luka Modrić fue operado con éxito tras sufrir una grave lesión con Milan: ¿Llega al Mundial?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El internacional volante de la Selección de Croacia y del AC Milan de Italia, Luka Modrić, fue operado exitosamente este lunes 27 de abril tras una grave lesión sufrida en el duelo contra contra la Juventus por la jornada 34 de la Seria A.

Como se recuerda, a los 80 minutos del compromiso, el también subcampeón del mundo en Rusia 2018 tuvo duro encuentro con Manuel Locatelli, posteriormente se confirmó la fractura de su pómulo izquierdo, generando alarma en el planeta fútbol a 45 días del Mundial FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

⚠️⛔️ Luka Modrić sufrió una DOBLE FRACTURA DEL PÓMULO por este choque ayer.



Se perderá TODO lo que resta de la temporada pero LLEGARÁ A LA COPA DEL MUNDO. ✅



40 años, y sigue compitiendo así. pic.twitter.com/FoDmt49WPy — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 27, 2026

Trabajan en su recuperación para que llegue al mundial

Luego de que los resultados de los exámenes médicos determinaran la afectación a su rostro, el club italiano y el mediocampista de 40 años tomaron la decisión conjunta de que pase por el quirófano de inmediato.

Debido a la gravedad de la lesión, este es el fin de su primera temporada en Italia con el AC Milan, donde su archirrival, el Inter, podría gritar campeón la próxima fecha si vence de local al Parma.

La intervención se llevó a cabo este lunes 27 en la referida ciudad italiana, y desde su país esperan que den los tiempos para que pueda jugar su último mundial de fútbol.

A través de su cuenta de "X", la Federación Croata de Fútbol confirmó que lo sufrido por Modrić es la fractura del hueso cigomático izquierdo y que el entrenador nacional, Zlatko Dalić, está en permanente comunicación con el jugador y el cuerpo técnico de su club para saber su evolución con miras a la próxima justa mundialista.

"He estado hablando con Luka, y le he deseado una cirugía exitosa y una recuperación de calidad y rápida. Estoy convencido de que hará todo lo posible para estar listo para la FIFA World Cup, y le brindaremos todo el apoyo. Tengo confianza en que la recuperación irá según lo planeado y que Luka, como capitán del equipo, nos liderará en otra gran competición este verano", dijo Dalić.

Mensaje de apoyo a Luka Modrić.

Condiciones para seguir en el fútbol italiano

Tras llegar al AC Milan luego de su inmortal paso por el Real Madrid donde logró seis Champions League, entre otros títulos, la presencia de Luka Modrić con el AC Milan oficialmente acaba en julio de este año; no obstante, ya se habla de sus "condiciones" para seguir en el club una temporada más como mínimo.

Según reportes del periodista Gianluca Di Marzio, el veterano volante busca "garantías deportivas" que le permitan seguir compitiendo al máximo nivel en Europa. En ese sentido, entre sus principales exigencias está que el club arme un plantel competitivo, capaz de pelear por el top 3 de la Serie A para las siguientes temporadas.

Además, considera "fundamental" disputar la próxima edición de la UEFA Champions League (hoy virtualmente clasificados), torneo en el que quiere mantenerse como protagonista. A esto se suma un pedido específico: la continuidad de Massimiliano Allegri, quien actualmente estaría en la órbita de la Selección de Italia.

Desde Italia creen que el multicampeón volante seguirá en el AC Milan, aunque ahora su prioridad es recuperarse lo más pronto posible para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.