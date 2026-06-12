André Carrillo protagoniza incómodo momento con influencer que no lo reconoció: "¿Cómo no vas a saber quién soy?"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 arrancó con fiesta y fútbol, pero también con anécdotas inesperadas. Una de ellas tuvo como protagonista a André Carrillo, quien vivió un momento incómodo en plena calle de Ciudad de México.

Un influencer mexicano lo abordó con micrófono en mano, sin reconocerlo, y le preguntó su nombre, nacionalidad y hasta si hablaba español. La escena, grabada y difundida en redes sociales, rápidamente se convirtió en viral.

Carrillo, lejos de molestarse, respondió con calma y simpatía, asegurando que estaba en México para disfrutar junto a la hinchada peruana y que la sangre mexicana le parecía especial por su alegría. Sin embargo, al ser abordado, no pudo evitar decir: "¿Cómo no vas a saber quién soy?", reflejando la mezcla de sorpresa y picardía que caracteriza su estilo.

. @18andrecarrillo gracias por la entrevista, te portaste súper buena onda aunque yo "no te conocía" jajajaja gracias por la entrevista, te portaste súper buena onda aunque yo "no te conocía" jajajaja 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DWyfzDNiaN — Manuel R. Medina (@manuelmedina) June 12, 2026

Trayectoria internacional de la "Culebra"

El episodio resulta llamativo porque Carrillo no es un desconocido en el fútbol. Formado en Alianza Lima, dio el salto a Europa con el Sporting de Lisboa, brilló en el Benfica y jugó en el Watford de Inglaterra.

Luego se convirtió en figura del Al Hilal de Arabia Saudita, donde conquistó títulos locales e internacionales, incluyendo la Liga de Campeones de la AFC. Hoy defiende los colores del Corinthians en Brasil, con contrato vigente hasta 2026.

Además, Carrillo es recordado por haber marcado el primer gol de Perú en el Mundial de Rusia 2018, después de 36 años, frente a Australia. Ese tanto lo convirtió en héroe nacional y en símbolo de una generación que devolvió a la selección peruana al escenario mundialista.

Reacciones y viralización

Las redes sociales reaccionaron con humor y orgullo. Los hinchas peruanos ironizaron sobre el encuentro inesperado: un crack que pasa desapercibido y un entrevistador que recibe un golazo de anécdota. La frase de Carrillo se repite como si fuera un cántico de tribuna, demostrando que el fútbol también se juega fuera del césped, con momentos que humanizan a sus protagonistas.

En México, el episodio generó debate sobre el conocimiento de figuras internacionales y la manera en que los influencers abordan a los jugadores. Para los peruanos, en cambio, fue una oportunidad de reafirmar el orgullo por un futbolista que, pese a su trayectoria, mantiene un estilo sencillo y cercano.

El incómodo pero divertido episodio refleja cómo la fama puede ser relativa. Mientras en Perú y Brasil Carrillo es ídolo, en otros lugares aún puede pasar inadvertido. Su respuesta, lejos de la soberbia, fue la de un jugador que entiende que la vida también se juega con humor.

En plena inauguración del Mundial, la "Culebra" volvió a demostrar que, dentro o fuera de la cancha, siempre tiene un recurso para sorprender.