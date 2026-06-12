Mundial 2026: Todo sobre la segunda ceremonia inaugural en Canadá, horarios y dónde verla EN VIVO

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La celebración de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una jornada especial de continuidad. Luego de la primera fiesta en el estadio Azteca previo al encuentro México y Sudáfrica, el festejo llamará a los fanáticos del fútbol al Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura de hoy, viernes 12 de junio.

¿Quiénes serán los artistas que estarán presentes?

El Toronto Stadium, ubicado en Canadá, será la sede del segundo partido de inauguración de la Copa del Mundo. Artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince quienes serán los encargados de abrir el show 90 minutos antes del pitido inicial, en la antesala del 'Los Rouges' vs Bosnia y Herzegovina.

Esta segunda jornada de inauguración en Canadá, uno de los coanfitriones, ante Bosnia y Herzegovina por la fecha 1 del Grupo B. Este partido se llevará este viernes 12 de junio a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana).

Hoy se dará la segunda celebración mundialista.

¿A qué hora inicia la ceremonia del Mundial 2026 en Toronto?

En Perú, la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a las 12:30 p.m.

En México (CDMX), la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a las 11:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a la 1:30 p.m.

En Canadá (Ottawa), la hora de la inauguración del Mundial 2026 comienza a la 1:30 p.m.

¿Dónde ver la segunda jornada del Mundial 2026 en vivo?

El Mundial 2026 continúa con su actividad y los partidos de hoy se podrán seguir a través de DSPORTS en territorio sudamericano, que es la señal encargada de transmitir todos los encuentros del torneo en vivo.

De igual forma, América TV continúa con su cobertura de 40 encuentros gratuitos para todo el territorio nacional, incluyendo la fase de grupos, como también las instancias finales del mayor encuentro del torneo de fútbol.

Hoy viernes 12 de junio, tras la ceremonia de inauguración en Canadá, se disputarán los siguientes encuentros:

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: El encuentro correspondiente al Grupo B se llevará a cabo en el Estadio Toronto, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana).

El encuentro correspondiente al Grupo B se llevará a cabo en el Estadio Toronto, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). Estados Unidos vs. Paraguay: Horas más tarde, se llevará a cabo el enfrentamiento por el Grupo D en el Estadio Los Ángeles, a las 8:00 p.m. (hora peruana).

Ready for day 2️⃣#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026

¿Cuántos partidos se jugarán en el Mundial 2026?

Se disputarán un total de 104 cotejos en este torneo.

Fase de grupos: 72 partidos

72 partidos Dieciseisavos de final: 16 partidos

16 partidos Octavos de final: 8 partidos

8 partidos Cuartos de final: 4 partidos

4 partidos Semifinales: 2 partidos

2 partidos Final y tercer puesto: 2 partidos.

Este 12 de junio, el Mundial 2026 continúa con una emocionante segunda ceremonia inaugural en Toronto, presentando un estelar cartel artístico antes del duelo Canadá-Bosnia. La histórica justa, que albergará 104 partidos, reafirma su espectacularidad en territorio norteamericano.