Fabio Gruber deja la segunda de Alemania y ficha por histórico de Bundesliga: "Tengo muchas ganas"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fabio Gruber sigue dando pasos agigantados en su carrera. Y es que hace solo dos temporadas jugaba en la tercera división alemana y en la anterior se convirtió en capitán del Núremberg de la segunda categoría.

El central de solo 23 años se convirtió rápidamente en un referente de dicho equipo con el que disputó un total 41 partidos en todo el certamen. Además, fue designado como el capitán del club a pesar de su juventud con lo que demostraba su liderazgo a pesar de su juventud.

Fabio Gruber jugará la Bundesliga en la próxima temporada

Estos méritos no fueron pasados por altos por los principales equipos de Alemania quienes se interesaron en contar con sus servicios. Esto se concretó en las últimas horas luego que el Mainz 05 anunciara el fichaje del defensor, Fabio Gruber.

A través de sus redes sociales, el equipo de la ciudad de Maguncia le dio la bienvenida al jugador de la Selección Peruana. El central de 23 años se mostró más que feliz por la oportunidad de jugar en un elenco de tal importancia y señaló que, luego de sus vacaciones, trabajará de la mejor manera para ganarse un puesto.

Fabio Gruber se convirtió en nuevo jugador del Mainz 05.

"Desde el principio, mantuve conversaciones muy positivas con Urs Fischer y la directiva del Mainz. Por supuesto, tengo muchas ganas de jugar en la Bundesliga, de afrontar este nuevo reto aquí en Mainz, de conocer la ciudad, el club y la afición, y de empezar a trabajar con mis nuevos compañeros tras las vacaciones de verano", indicó.

Pagaron más de 3 millones de euros

Según el diario Bild, la operación se concretó luego que el Mainz desembolsara poco más de 3 millones de euros, más compromisos económicos adicionales que deberán ser cumplidos a futuro. Respeto al fichaje, el director deportivo del club, Niko Bungert, destacó la juventud y el potencial del defensor nacional por lo que se mostró más que satisfecho con su incorporación.

"Con Fabio Gruber, fichamos a un central joven, muy combativo y técnicamente dotado, con una gran personalidad, que ya ha demostrado notables dotes de liderazgo en sus anteriores clubes. Gracias a su calidad futbolística y a la experiencia que ya ha adquirido a pesar de su corta edad, será un gran activo para nuestra defensa. Estamos encantados de que Fabio vea su futuro con nosotros en Bruchweg", reveló.

En resumen, Fabio Grueber dejó la segunda de Alemania para convertirse en nuevo jugador del Mainz 05 de la Bundesliga.