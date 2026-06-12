Canadá y Bosnia empatan 1-1 en Toronto: Polémicas y salvadas heroicas que marcaron el partido

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut de Canadá en su Mundial no fue sencillo. En el Estadio de Toronto, ante más de 45 mil espectadores, los locales comenzaron nerviosos y lo pagaron caro. A los 21 minutos, un córner ejecutado por Amar Memic fue prolongado por Sead Kolasinac y culminado por Jovo Lukic, quien puso el 1-0 tras una doble cabeza para Bosnia y Herzegovina.

El tanto silenció el estadio y reforzó el plan defensivo de los balcánicos, que se replegaron con orden y apostaron por el contragolpe.

Canadá presiona, Bosnia resiste

El equipo dirigido por Jesse Marsch reaccionó con intensidad. Jonathan David y Tani Oluwaseyi generaron peligro, pero el arquero Nikola Vasilj respondió con solvencia.

La ocasión más clara llegó en el minuto 53, cuando Richie Laryea remató y el balón, tras varios rebotes, se estrelló en el travesaño. Poco después, un error defensivo canadiense permitió a Memic quedar mano a mano con Crépeau, quien evitó el 0-2 con una intervención decisiva.

🤯🇧🇦 BOSNIA LE GANA AL LOCAL CANADÁ. pic.twitter.com/qm0wN76S8f — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 12, 2026

La salvada heroica y el golpe

Uno de los momentos más controversiales ocurrió en el segundo tiempo. En el minuto 49, Nikola Vasilj, arquero de Bosnia, salió a buscar la pelota con los puños, y aunque logró dar primero con el balón, no pudo evitar golpear el rostro del delantero canadiense Oluwaseyi, quien buscaba el empate.

La jugada, pese a lograr su objetivo de salvar el arco, resultó sumamente polémica y de hecho, el conjunto canadiense reclamó un penal por la acción dentro del área. Sin embargo, este reclamo no tuvo efecto y el encuentro continuó.

¡TREMENDO CHOQUE: CANADÁ RECLAMÓ PENAL PERO, TODO FUE INVALIDADO!



Nikola Vasilj salió muy fuerte contra el delantero Tani Oluwaseyi y ambos quedaron tendidos en el campo de juego.



En la previa, el atacante de Canadá estaba en offside. #CopaMundialFIFA #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/vd0smyBaoM — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

El gol de Larin y el alivio canadiense

Cuando parecía que Bosnia se llevaba un triunfo histórico, apareció Cyle Larin. Ingresó al minuto 77 y apenas unos segundos después, recibió de espaldas en el área, giró con potencia y fusiló al arquero con la diestra para decretar el 1-1.

El gol fue celebrado como un desahogo nacional: Canadá lograba su primer punto en una Copa del Mundo disputada en casa, rompiendo la racha de seis derrotas consecutivas en mundiales.

¡ES UN GOLAZO QUE PUEDE VALER MUCHO! Cyle Larin se dio vuelta con un control fenomenal, definió muy bien y marcó el 1-1 final entre Canadá y Bosnia por la fecha 1 de la Copa del Mundo. ¡FESTEJÓ RYAN REYNOLDS EN LA TRIBUNA!



⚽ #ESPNMundial pic.twitter.com/z9PT7Taqdr — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Final de alta tensión

Los últimos minutos fueron un monólogo canadiense. Larin tuvo otra ocasión clara en el tiempo añadido, pero su disparo fue bloqueado por la defensa bosnia. El pitazo final dejó a ambos equipos con un punto y la sensación de que pudieron lograr más.

Bosnia, que llegó con el mérito de haber eliminado a Italia en la clasificación, mostró oficio y resistencia, mientras Canadá evitó un debut que pudo convertirse en tragedia deportiva.

El empate 1-1 entre Canadá y Bosnia fue más que un resultado: fue un partido cargado de emociones, polémicas y momentos heroicos. El gol de Lukic puso en aprietos al anfitrión, la salvada de Vasilj con golpe en la cabeza se convirtió en símbolo de sacrificio, y el tanto de Larin rescató a Canadá de un inicio mundialista desastroso.