Tercera Inauguración del Mundial 2026: Hora, dónde ver EN VIVO la ceremonia y el duelo entre EE.UU. y Paraguay

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el histórico puntapié inicial en el Estadio Ciudad de México, la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su apertura continental y traslada todas las miradas a Estados Unidos. Hoy 12 de junio, el Estadio Los Ángeles recibe al mundo con un espectacular evento que fusiona el deporte, el entretenimiento y la cultura en una escala sin precedentes.

¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia?

La celebración de apertura en Los Ángeles se realizará el viernes 12 de junio y estará encabezada por estrellas de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. El evento busca reflejar la diversidad cultural y la influencia global de una ciudad considerada epicentro de la industria del entretenimiento.

Millones de aficionados seguirán la transmisión desde distintos rincones del mundo, por lo que conocer el horario exacto de la ceremonia se ha convertido en una de las principales consultas de las últimas horas.

The world's game reaches its biggest stage in the USA 🇺🇸



The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

¿A qué hora inicia la tercera inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural de Los Ángeles comenzará 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

En Perú , la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a las 7:30 p.m.

, la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a las En México (CDMX) , la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a las 6:30 p.m.

, la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a las En Estados Unidos (Los Ángeles) , la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a la 4:30 p.m

, la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a la En Estados Unidos (Washington) , la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a la 7:30 p.m

, la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a la En España, la tercera inauguración del Mundial 2026 comienza a las 2:30 a.m. del sábado 13 de junio.

¿Dónde ver la tercera inauguración del Mundial 2026 en vivo?

Los aficionados podrán seguir la ceremonia inaugural y el partido entre Estados Unidos y Paraguay a través de televisión y streaming. Se podrá ver a través de DSPORTS en territorio sudamericano, este canal es el encargado de pasar todos los duelos en vivo.

De igual forma, América TV emitirá 40 encuentros gratuitos para el Perú. Dicha cadena televisiva distribuirá la emisión de los partidos de la siguiente forma: 25 de la primera ronda, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos, semifinales y la gran final.

Canales de TV

Telemundo Deportes

Deportes FOX Sports

FS1

Universo

Streaming online

Peacock TV

fubo TV

Primer capítulo del Grupo B. 📖#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 12, 2026

Así fue la segunda ceremonia en Toronto

El segundo acto inaugural de esta histórica cita ecuménica transformó el recinto canadiense en un gran escenario global, donde la identidad cultural local se mezcló con un mensaje de unidad deportiva. Miles de entusiastas aficionados, vestidos con los colores de su selección, convirtieron el lugar en fiesta.

El bloque musical incluyó la presencia de reconocidas celebridades canadienses como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, quienes fueron los encargados de llevar la representación musical del país anfitrión. Asimismo, el elenco contó con artistas internacionales, quienes aportaron al matiz diverso y global.

¡EL MUNDIAL LLEGÓ A CANADÁ!



Impresionante el inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto, en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pCeOloRR9f — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Este segundo evento de apertura es fundamental para el desarrollo del cronograma mundialista, sumándose a la ceremonia celebrada previamente en territorio mexicano. La organización reiteró que estos eventos aspiran a consolidar el Mundial como una celebración internacional sin precedentes, destacando la participación de las comunidades.