Martín Vizcarra: PJ programa para agosto audiencia de apelación por casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anunció este viernes que el próximo 20 de agosto de 2026, a las 11:00 a. m., se llevará a cabo la audiencia virtual de apelación de la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo.

La sesión será transmitida por Justicia TV y se realizará a través de la plataforma Google Meet, con carácter público. La concurrencia de las partes es obligatoria, y en caso de inasistencia el recurso podría declararse inadmisible.

La resolución emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró inadmisibles la mayoría de pruebas ofrecidas por la defensa de Vizcarra, entre ellas documentos y testimonios vinculados a su gestión regional. Solo se aceptó la declaración de Fernando Cotrim Barbieri, exfuncionario de UNOPS, quien participó en el convenio de licitación de la obra "Lomas de Ilo".

El caso Vizcarra

Vizcarra fue condenado en primera instancia a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, tras comprobarse que habría solicitado y recibido pagos indebidos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Las investigaciones se centraron en dos proyectos emblemáticos: el Hospital de Moquegua y la Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo, obras que según la Fiscalía estuvieron marcadas por actos de corrupción.

Actualmente, el exmandatario sigue cumpliendo condena en el penal de Barbadillo tras la negativa del Tribunal Constitucional de admitir un Hábeas Corpus que buscaba anular su pena. En el lugar también se encuentran recluidos otros expresidentes procesados por corrupción, como Alejandro Toledo, y Pedro Castillo.

#Importante La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia virtual de apelación de la sentencia dictada contra Martín Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio. Ver resolución:👉https://t.co/zngia16r6V pic.twitter.com/e9PUlr5n4M — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) June 12, 2026

Estrategia de la defensa

La defensa de Vizcarra intentó introducir nuevas pruebas para cuestionar la sentencia, alegando que habían sido indebidamente rechazadas en primera instancia. Sin embargo, el tribunal concluyó que no cumplían con los requisitos legales.

La única prueba admitida, la declaración de Cotrim Barbieri, podría aportar detalles sobre el rol de UNOPS en los procesos de licitación y sobre la responsabilidad funcional de Vizcarra.

La audiencia de apelación será clave para definir si se confirma, modifica o revoca la sentencia condenatoria. Vizcarra deberá comparecer virtualmente desde el penal, mientras el Ministerio Público y la Procuraduría participarán en la sesión.

Decisión de la Sala de Apelaciones

El anuncio l del Poder Judiciamarca un nuevo capítulo en el proceso contra Martín Vizcarra. La apelación será la oportunidad de la defensa para intentar revertir la sentencia, aunque con un margen limitado tras la inadmisión de la mayoría de pruebas.

La atención pública estará puesta en si el tribunal ratifica los 14 años de prisión o abre la puerta a una reducción de la condena. En cualquier escenario, el caso se ha convertido en símbolo de la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder político peruano.