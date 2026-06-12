Fallece mítica leyenda de Brasil que ganó el Mundial 1970: Familiares y colegas lamentan su partida

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Conmoción en el ambiente deportivo. Falleció una mítica leyenda de la selección de Brasil que ganó el Mundial de México 1970. La noticia ha causado gran impacto en su país y en los aficionados al fútbol. Su familia fue la encargada de dar a conocer su sensible partida que ha calado hondo en sus seres queridos y colegas.

Adiós a un campeón del mundo con Brasil

El fútbol brasileño se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Brito, exfutbolista que se desempeñó como defensa en la selección brasileña que se coronó campeona en la Copa del Mundo de 1970.

Partió a la eternidad a los 86 años el último jueves, mismo día que inició la justa mundialista 2026, según lo confirmó su familia a través de las redes sociales del exatleta, que es administrado por seres queridos.

De acuerdo al portal brasileño de noticias G1, el exzaguero estuvo hospitalizado desde el pasado 13 de mayo en el Hospital Casa Ilha do Governador, donde venía recibiendo tratamiento para la neumonía.

"Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro campeón mundial. Agradecemos a todos sus oraciones y mensajes de apoyo", se lee en una publicación de la cuenta oficial de Instagram del exjugador.

¿Quién fue el exfutbolista brasileño Brito?

Brito, cuyo verdadero nombre completo es Hércules Brito Ruas, nació y residió siempre en Ilha do Governador, ubicada en la Zona Norte de Río de Janeiro. En la legendaria selección brasileña tricampeona mundial formó dupla defensiva con el recordado Piazza y se proclamó campeón del torneo luego de que la Verdeamarela se impusiera 4-1 sobre Italia.

Curiosamente dicho encuentro decisivo tuvo lugar en el mítico estadio Azteca, de la Ciudad de México, escenario que también acogió el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, la tarde del último jueves en el que los aztecas vencieron 2-0 al combinado de los Bafana Bafana.

El exdefensa carioca también se destacó por tener la mejor preparación física entre todos los deportistas que compitieron en aquella edición del mundial. También participó en la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra.

A lo largo de ocho años, Brito vistió la camiseta de la selección nacional en 60 partidos, ganando no sólo el Mundial, sino también la Copa Roca en 1971.En su carrera de clubes, Brito jugó en varios equipos de renombre del panorama nacional, como Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico.

Gran impacto ha causado el sensible fallecimiento exdefensa y campeón del mundo en 1970, Brito, quien según su familia dejó de existir el último jueves a los 86 años. Aunque se desconoce la causa de ello, se conoció que estaba internado en un hospital para recibir tratamiento para la neumonía.