Alarma en Francia: Kylian Mbappé SUFRIÓ LESIÓN con Real Madrid y podría perderse el Mundial 2026

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y con ello los jugadores han entrado en modo alerta esperando no lesionarse en esta recta final. Sin embargo, el caso de Kylian Mbappé no es uno de ellos ya que el Real Madrid acaba de publicar su parte médico respecto a la dolencia que sufrió en la última jornada del fútbol español.

Kylian Mbappé se lesionó con Real Madrid

Al minuto 80 del partido ante Real Betis, el propio atacante francés hizo una seña al banco de suplentes pidiendo su cambio. Unos segundos después salió del campo de juego con un rostro que evidenciaba dolor y encendiendo las alarmas en el equipo blanco.

Como era de esperarse, el equipo médico de Real Madrid sometió a Kylian Mbappé a los exámenes de rigor con resultados que han generado sorpresa. De acuerdo al pronunciamiento del equipo madridista, el atacante sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Sin embargo, el comunicado no detalla el tiempo que estará fuera de las canchas, aunque gran parte de la prensa española sí. Según indicaron diarios como Marca y As, el francés solo tardará entre una a dos semanas en recuperarse por lo que se perdería solo el partido ante Espanyol.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", indicó el parte médico.

Los Servicios Médicos del Real Madrid han diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda de Kylian Mbappe



Momento en el que pide el cambio frente al Betis



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La buena noticia es que, de momento, su presencia en el Mundial no corre riesgo y que cuenta con grandes chances de volver para el clásico ante Barcelona para cerrar una temporada que ha estuvo llena de lesiones y de irregularidad para el ex PSG.

Militao le dice adiós al Mundial

El que sí se confirmó que quedó fuera de la Copa del Mundo es Eder Militao. El defensor central no podrá estar con Brasil en la cita mundialista debido a que sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Esta dolencia lo obliga a someterse a una intervención quirúrgica que lo dejará fuera de las canchas entre tres a cuatro meses, quedándose sin el Mundial y sin el arranque de la próxima temporada.

En resumen, Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el último encuentro del Real Madrid, pero no corre riesgo de perderse el próximo Mundial 2026 con Francia.