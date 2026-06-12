Universitario quiere dar el golpe: Cremas buscan fichar a joya de Cristal intercambiando al 'Tunche' Rivera

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario buscar salir el mal momento que atraviesa a nivel local realizando fichajes rimbombantes de cara al Torneo Clausura. En ese sentido, Héctor Cúper, flamante entrenador del elenco crema, viene analizando con su comando técnicos cuales serán las posiciones donde buscarán sumar jugadores y potenciar el plantel.

'U' quiere a joya de SC intercambiando al 'Tunche' Rivera

Hasta el momento, el ataque ha sido la zona de juego que más se busca fichar debido a la salida de Sekou Gassama y el bajo rendimiento de Alex Valera. A eso se le suma que José 'El Tunche' Rivera no volvería ser tomado en cuenta por el estratega argentino a raíz del incidente que protagonizó con la camiseta del club.

Precisamente, el delantero sería clave en una operación que busca sacar adelante Universitario con la finalidad de reforzar la mitad de la cancha. Según el periodista Julio Peña en el programa 'Fútbol Satélite', la 'U' quiere a una joya de Sporting Cristal por la que estarían dispuestos a ceder al atacante a modo de trueque.

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Universitario de Deportes quiere a Ian Wisdom, volante de Sporting Cristal.



La 'U' YA CONVERSA con el agente del jugador y OFRECERÁ AL 'TUNCHE' RIVERA como parte de la negociación.



¿Aceptará Cristal ese trueque? 🔥 pic.twitter.com/17mV8wn8rc — Fútbol Satélite (@futbol_satelite) June 12, 2026

Según indicó el hombre de prensa, los cremas buscan quiere sumar a sus filas al mediocampista Ian Wisdom de solo 20 años. De acuerdo a la información, ya hubo conversaciones entre ambas partes y una de las posibilidades para que el fichaje se de, es que el 'Tunche' Rivera sea parte de la operación.

"La 'U' está interesado en un jugador de Cristal. Han conversado con el representante del jugador y quieren, para que se pueda realizar, ofrecer un jugador como parte de la negociación. El jugador es Ian Wisdom", indicó.

No quieren que vaya a Alianza Lima

A eso le sumó que los actuales campeones de la Liga 1 quieren que el atacante nacido en Tarapoto vaya al rival de toda la vida, Alianza Lima, por lo que esta sería la propuesta para que elija fichar por el elenco del Rímac.

"La 'U' ya está hablando con el representante Raúl Gonzáles y han ofrecido al 'Tunche', para que no se vaya a Alianza Lima", añadió el conductor ante la sorpresa de Diego Rebagliati y Oscar del Portal.

Universitario busca el fichaje de Ian Wisdom.

Es importante precisar que en lo que va del 2026, Wisdom perdió lugar en el equipo celeste debido a que Yoshimar Yotún volvió de un largo periodo de recuperación por una lesión.

En resumen, Universitario buscaría el fichaje de Ian Wisdom por el que estarían dispuesto a ofrecer al 'Tunche' Rivera para concretar la operación.