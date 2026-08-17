Enzo Fernández regresó al Chelsea y fue duramente abucheado por hinchas tras rumores de su salida del club

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Enzo Fernández volvió a Stamford Bridge con la camiseta del Chelsea, pero su regreso estuvo lejos de ser el esperado. El mediocampista argentino fue duramente abucheado por un sector de los aficionados durante el amistoso frente a la Real Sociedad, dejando en evidencia que todavía existe malestar por sus declaraciones sobre una posible salida del club.

El argentino comenzó el encuentro en el banco de suplentes y tuvo que esperar hasta el minuto 62 para ingresar al campo. En ese momento, cuando reemplazó a Reece James, una parte de las tribunas expresó su rechazo con fuertes abucheos. Sin embargo, la reacción no fue unánime, ya que otros seguidores decidieron recibirlo con aplausos.

Los rumores de Enzo en Chelsea

El malestar de algunos aficionados estaría relacionado con lo ocurrido al final de la temporada pasada, cuando Fernández manifestó su intención de abandonar el Chelsea. Desde entonces, su continuidad quedó en medio de rumores y generó incertidumbre entre los seguidores, especialmente porque el club habría establecido una elevada cifra para permitir su salida durante el actual mercado.

Según la información difundida por la prensa, el Chelsea habría tasado al volante en 120 millones de libras, equivalentes a unos 162 millones de dólares. No obstante, hasta el momento no habría recibido ninguna propuesta que alcance esa cantidad. Por ello, Fernández continúa formando parte del plantel mientras se define su futuro.

El partido, además, permitió al argentino reencontrarse con el público de Stamford Bridge en un ambiente cargado de emociones. Pese a los abucheos, el encuentro terminó con una sonrisa para los Blues, que remontaron y derrotaron 3-1 a la Real Sociedad en su último amistoso.

¿Qué dijo Enzo tras la derrota de Argentina?

El argentino compartió un descargo tras la final del Mundial 2026, luego del encuentro en el que Argentina cayó ante España y perdió la posibilidad de conquistar nuevamente el título. El futbolista se refirió al golpe deportivo y resaltó el camino recorrido junto al equipo.

El mediocampista del seleccionado argentino manifestó su agradecimiento hacia los hinchas y sus compañeros después del partido. Fernández destacó el compromiso del plantel durante la competencia mundialista y aseguró que representar a la Argentina fue una experiencia que llevó con orgullo.

El jugador publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la final, donde dejó sus sensaciones tras una jornada marcada por la derrota y la expulsión que sufrió durante el encuentro frente al conjunto español.

"Orgulloso de este equipo y de defender esta camiseta. Gracias a todos los que nos acompañaron siempre", expresó.

Es así que, tras regresar al Chelsea, Enzo Fernández enfrenta un escenario distinto, pues los abucheos de algunos hinchas reflejaron el malestar por su deseo de salir. Pese a su compromiso con Argentina, el mediocampista deberá recuperar la confianza de la afición londinense mientras define su futuro en el club inglés.