Mano Menezes, DT de Perú, arremete contra los 7 extranjeros en la Liga 1: "Quita espacio a los jóvenes"

Mano Menezes fue presentado formalmente como el nuevo entrenador de la Selección Peruana de cara al siguiente proceso eliminatorio. El brasileño dio un primer mensaje a todos los hinchas del fútbol peruano y luego respondió a las diversas consultas de la prensa.

En contra de los siete extranjeros en la Liga 1

El experimentado estratega habló de diferentes temas como su estilo, la tan mentada renovación generacional y también sobre algunos aspectos de la Liga 1 que se pueden ver reflejados en sus próximas convocatorias.

La pregunta en específica que se le hizo a Mano Menezes fue acerca del aumento de cupo de extranjeros que se permitirá en este 2026 el cual será de siete en cancha sin ninguna restricción. Al respecto, el brasileño fue más que claro al indicar que esta medida no hace más que quitarle espacio a los jóvenes que pueden surgir en los equipos.

Por ello, el brasileño aseguró estar al tanto del tema por y hasta comentó que ya le hizo la consulta a Agustín Lozano y Jean Ferrari para que la regla pueda cambiar en los próximos meses.

"En Brasil tenemos nueve extranjeros, pero eso le quita espacio a los jugadores jóvenes que deberían estar allí. Cuando conversamos el otro día, le hice la pregunta a Jean Ferrari y al presidente sobre si estamos pensando estrategias para el fútbol peruano. Les planteé si podríamos cambiar eso para mejorar el fútbol local", indicó.

El recambio generacional

A su vez, el ex Gremio de Porto Alegre, Fluminense, Corinthians, entre otros, se refirió al recambio generacional que pide la Selección Peruana de cara a las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

Menezes precisó que este proceso debe llevarse de manera progresiva ya que los jóvenes deben ser bien llevados. Además, reveló que cuenta con un equipo altamente calificado para sacar adelante este aspecto específico de su proyecto.

"Tenemos que encontrar a los jóvenes que queremos llevar, encontrarlos, seleccionar, porque es más lo que selecciona que lo que entrena. Tenemos un equipo calificado para la observación, localización de los principales jugadores que tenemos y después, mantener a los jugadores con experiencia que podrán servir como referencia para los jóvenes", precisó.

En resumen, Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, criticó duramente el hecho de que los clubes de la Liga 1 puedan contar con siete extranjeros en cancha durante la temporada 2026. El estratega dejó en claro que esta regla le quita espacio a los elementos jóvenes del torneo.