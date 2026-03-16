Mano Menezes reveló la posición en que usará a Erick Noriega en la Selección Peruana

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mano Menezes dio a conocer su primera convocatoria a la Selección Peruana de cara a lo que será los amistosos ante Senegal y Honduras por la próxima fecha FIFA. En la nómina hay más de una sorpresa, así como ausencias que han dado que hablar tales como Renato Tapia, Paolo Guerrero o Luis Advíncula.

Revela posición en que usará a Erick Noriega

Por otra parte, en la lista de llamados destacan nombres con gran presente como el de Erick Noriega quien se ha convertido en una pieza clave de Gremio de Porto Alegre. El 'Samurai' llegó a Brasil y en cuestión de días se metió al once titular del equipo tricolor tanto de volante, como de defensor central.

Precisamente, Mano Menezes fue consultado sobre la posición en la que utilizará a Erick Noriega a quien entrenó en el 2025. Tras la pregunta, el estratega brasileño dejó en claro que tras su crecimiento futbolístico y atlético será utilizado en la Selección Peruana como mediocampista.

"Cuando llevamos a Erick Noriega a Brasil lo imaginamos como contención, pero la necesidad que teníamos en Gremio lo colocamos como central porque perdimos 2 jugadores por lesión. Ahora para la selección lo vemos como contención. Ha crecido atléticamente. La esencia del fútbol brasileño lo ha ayudado. Su entrenador actual construye equipo y desenvuelve mucho a los jugadores", indicó.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮, 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲❤️🤍



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos frente a Senegal 🇸🇳 y Honduras 🇭🇳



¡Arriba Perú 🇵🇪 !#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/NvOuW63o4l — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 16, 2026

Los referentes de la Selección peruana

En otro momento de la conferencia de prensa, el estratega brasileño indicó las razones para convocar a los mundialistas André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese. De acuerdo a su parecer, el combinado patrio necesita un recambio, pero que se llevado de la mano por jugadores referentes.

Por ello, optó por la convocatoria de estos elementos al considerarlos clave para que su proyecto pueda salir adelante de cara a estos amistosos que se jugarán en el 2026.

"Siempre pienso que es importante tener referentes para los jóvenes que están llegando. Ellos pueden ser considerados como referentes. Aquellos que son jugadores capaces de ayudar en el proceso, de asumir ese papel, liderar, hay que ser ejemplo. Hay que abrir habilidades especiales, hay que estar con el grupo. Es lo que quiero de ellos en estos momentos", señaló.

En resumen, Mano Menezes reveló que utilizará a Erick Noriega como volante y no como defensor central tras anunciar su primer convocatoria a la Selección Peruana. El 'Samurai' fue dirigido por el DT de la Bicolor durante los primeros meses en Gremio de Porto Alegre.