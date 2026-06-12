¡4-1! Estados Unidos arrasa a Paraguay con goleada histórica y firma el primer autogol del Mundial 2026

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Estados Unidos inició con autoridad su camino en la Copa Mundial 2026 tras imponerse por un contundente 4-1 sobre Paraguay en el partido inaugural disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El conjunto anfitrión dominó de principio a fin y aprovechó una brillante actuación de Christian Pulisic y Folarin Balogun. Además, el encuentro quedó marcado por registrar el primer autogol de la competencia.

Estados Unidos golea a Paraguay

El duelo comenzó con gran intensidad. Paraguay sorprendió en los primeros minutos con una llegada clara protagonizada por Julio Enciso, cuyo remate fue controlado por el arquero Orlando Freese. Sin embargo, la respuesta estadounidense no tardó en llegar. Los dirigidos por Mauricio Pochettino asumieron el control de la posesión y comenzaron a encontrar espacios por las bandas.

La apertura del marcador llegó apenas a los siete minutos. Christian Pulisic realizó una espectacular jugada individual por el sector izquierdo, dejó atrás a dos rivales y envió un centro rasante al área. En su intento por despejar, el defensor Gómez terminó introduciendo el balón en su propia portería. De esta manera se produjo el primer autogol de la Copa Mundial 2026 y el 1-0 para los locales.

Con la ventaja a su favor, Estados Unidos mantuvo la presión y encontró premio nuevamente a los 31 minutos. Pulisic volvió a ser decisivo al desbordar por derecha y asistir a Folarin Balogun, quien definió con tranquilidad para ampliar la diferencia. Paraguay lucía desconcertado y sufría cada recuperación alta de los norteamericanos.

Cuando parecía que el descanso llegaría con dos goles de diferencia, Balogun volvió a aparecer. En el tiempo añadido del primer tiempo recibió cerca del área, se deshizo de dos defensores y sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo. El 3-0 reflejaba la enorme superioridad exhibida por los anfitriones durante los primeros 45 minutos.

Paraguay se defiende

Para el complemento, Paraguay mostró una actitud más agresiva y logró equilibrar la posesión. No obstante, le costó generar peligro real ante una defensa estadounidense bien organizada. Recién a los 73 minutos encontró recompensa mediante Mauricio, quien culminó una rápida transición ofensiva con un remate cruzado imposible para Freese.

Cuando el partido se acercaba a su final, Gio Reyna puso el broche de oro. A los 90 minutos conectó un espectacular disparo de tres dedos que dejó sin opciones al arquero paraguayo y selló el definitivo 4-1.

De esta manera, Estados Unidos arrancó el Mundial con una exhibición de fútbol y envió un claro mensaje a sus futuros rivales, mientras Paraguay quedó obligado a reaccionar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.