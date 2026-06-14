La Selección de Inglaterra recupera material que le robaron previo a su debut en Mundial 2026: Así ocurrió el hurto

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos días de su debut en el Mundial 2026 la selección de Inglaterra fue víctima de la delincuencia en Estados Unidos, resulta que le robaron su material de entrenamiento previo a su llegada a Kansas City, en la que afinaría los últimos detalles para enfrentar a Croacia en el arranque del Grupo L. Sin embargo, se conoció que la escuadra inglesa recuperó los objetos hurtados.

Así sucedió el robo del equipamiento de Inglaterra

El incidente se produjo el último viernes mientras se trasladaba el material desde la base de preparación del equipo europeo en Florida hasta Swope Soccer Village, donde debía estar listo antes de que el plantel comenzará a entrenar tras su arribo a Kansas City el último sábado.

"Estamos investigando un posible robo de material de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City con algunos artículos desaparecidos. La investigación sigue en curso. Se ha detenido a dos sospechosos en espera de una investigación más exhaustiva", declaró la Policía.

De acuerdo a la prensa británica entre los objetos sustraídos figuraron zapatillas, balones oficiales, material de análisis y equipamiento técnico imprescindible para el trabajo diario del cuerpo técnico. Trascendió que los afectados fueron futbolistas de la talla de Harry Kane, Jude Bellingham o Anthony Gordon.

Ante ello, la federación inglesa se ha visto obligada a reorganizar de urgencia toda la logística. Frente a esta situación, se pronunció el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, quien afirmó que las autoridades locales, estatales y federales procedieron a investigar el robo.

Si bien la Asociación Inglesa de Fútbol confirmó el robo, no ha entregado más detalles, no ha dado más detalles debido a que la investigación policial se encuentra abierta, según la información compartida por AF News.

Policía de Kansas City recupera material robado

La Policía de Kansas City informó que logró recuperar gran parte del equipamiento robado a la Selección de Inglaterra que se prepara para la máxima fiesta del fútbol mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El sargento Phil DiMartino, portavoz de la corporación, confirmó que dos personas fueron puestas bajo custodia durante la noche del viernes.

Ahora, con la recuperación de la mayoría del equipamiento representa un alivio para la delegación inglesa en la antesala de su debut en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel debutará en el Grupo L el 17 de junio ante Croacia en Dallas, en uno de los duelos más atractivos del arranque del campeonato.