Mundial 2026: Alemania aplastó 7-1 a Curazao en un histórico encuentro de Copa del Mundo

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Estadio Houston fue testigo de un dominio absoluto por parte del conjunto europeo desde el pitido inicial. Los dirigidos por Julian Nagelsmann controlaron el ritmo, la posesión y generaron múltiples oportunidades de peligro, demostrando una clara superioridad técnica y física sobre el terreno.

Un estreno agridulce para Curazao

A pesar del resultado adverso, este partido quedó registrado en la historia del fútbol internacional. Livano Comenencia logró convertir el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo, un momento que celebró todo su plantel al minuto veinte, descontando en ese instante parcial.

"Fue un orgullo absoluto marcar el primer gol histórico para nuestra nación en un escenario de esta magnitud mundial", declaró Livano Comenencia tras finalizar el encuentro, destacando el significado emocional que representó anotar frente a una potencia futbolística como es la selección alemana.

El conjunto de Curazao intentó organizarse defensivamente tras el tanto anotado, pero la presión constante de Alemania complicó sus labores. Los caribeños buscaron cerrar espacios, aunque la velocidad en el ataque alemán superó las líneas defensivas, permitiendo que la ventaja en el marcador aumentara.

¡GOOOL DE CURAZAO, SÍ, LEISTE BIEN!



En su debut en el #MundialEnDSPORTS, Livano Comenencia igualó el marcador ante Alemania a los 21 minutos de partido.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKVj6SUoU — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Goleada alemana en el debut mundialista

La efectividad ofensiva de Alemania se reflejó con goles repartidos entre varios jugadores clave durante los dos tiempos. Kai Havertz destacó con un doblete, mientras que Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav sentenciaron la goleada con sus anotaciones.

¡FALTABA UNO MÁS! Havertz definió con toda su jerarquía, la picó ante la salida del arquero y sentenció el 7-1 de Alemania vs. Curazao.



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Según el portal deportivo Opta, Alemania registró una efectividad histórica en sus remates directos a puerta durante este encuentro. El equipo germano demostró solidez táctica y precisión, factores que serán fundamentales en sus próximos retos dentro del grupo, buscando superar sus actuaciones en ediciones anteriores.

La victoria coloca a los europeos en una posición favorable dentro del Grupo E del certamen. El equipo alemán demostró que posee las herramientas necesarias para competir al máximo nivel, manteniendo una propuesta ofensiva constante que ilusiona a sus seguidores de cara al campeonato.

Los hinchas de Curazao festejando su primer gol en toda la historia de los Mundiales.



Qué video, esto es la Copa del Mundo. ❤️🇨🇼 pic.twitter.com/7oBIwnKR75 https://t.co/QXUF4qLnuT — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026

Para Curazao, este enfrentamiento representa una oportunidad de aprendizaje tras medirse ante un excampeón mundial. La experiencia ganada en esta primera jornada será clave para sus próximos encuentros, donde el equipo buscará mejorar su rendimiento defensivo y consolidar su juego colectivo en el torneo.

La goleada alemana de siete a uno frente a Curazao marca un inicio contundente en el Mundial 2026. El equipo europeo demostró superioridad, mientras que los caribeños celebraron su primer tanto histórico. Ambos seleccionados continuarán compitiendo en el Grupo E del torneo internacional.