Países Bajos y Japón se enfrentan por el grupo F del Mundial 2026: Hora y dónde ver EN VIVO el infartante duelo

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fiesta del fútbol continúa en Norteamérica con el partido entre Países Bajos y Japón por el Grupo F del Mundial 2026. En la siguiente nota conoce la hora y dónde puedes disfrutar en vivo de este infartante duelo entre dos selecciones que aspiran llegar lejos en el campeonato.

Países Bajos y Japón: hora y dónde ver EN VIVO el encuentro

Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del vibrante encuentro entre Países Bajos y Japón desde las 4:00 p.m. de este domingo 14, de junio. Este cotejo tendrá como escenario el AT & T Stadium localizado en Texas, Estados Unidos.

Para visualizar este encuentro totalmente gratis pdrás hacerlo a través de la señal de DirecTV para toda Sudamérica. Asimismo, también hay otras plataformas como América tvGo y Disney Plus Premium.

Países Bajos y Japón chocan en un partido vibrante

Este domingo, 14 de junio, la escuadra neerlandesa y el combinado nipón se verán las caras en el marco de la primera fecha de fase de grupos del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 en un cotejo imperdible que promete ser un vaivén de emociones y que será clave para saber quién puede sumar sus primeros puntos y obtener el primer lugar en una zona que comparten con Suecia y Túnez.

Esta será la duodécima participación de la 'Naranja mecánica' en el torneo máximo del deporte rey. Aunque siempre es candidata a quedarse con el título, lleva consigo el record de ser la selección que ha terminado más veces subcampeona. Fueron en tres ocasiones: 1974, 1978 y 2010, por lo que ahora quieren cambiar la historia.

Eso sí, cada vez que enfrentó a una escuadra asiática salió victoriosa y mantuvo su arco invicto. En Francia 1998 golearon 5 a 0 a Corea del Sur y en Sudáfrica 2010 justamente ganó 1 a 0 a Japón con gol del mítico Wesley Sneijder.

Por su parte, esta es la octava participación consecutiva de los Samurai Blue en una justa mundialista. Es la segunda racha más larga de un país asiático, tan solo por detrás de la actual que mantiene la República de Corea.

Además, un dato que tienen a favor el combinado japonés es que se mantuvieron invictos contra selecciones europeas en la pasada Copa del Mundo venciendo a Alemania y España y empató 1 a 1 ante Croacia y fue eliminado en tanda de penales.

Esta tarde Países Bajos y Japón serán protagonistas de un duelo hoy desde las 3: 00 p.m. por la fase de grupos del Grupo F que se avizora como infartante debido a que ambas selecciones buscan llegar lo más lejos en la máxima competición del fútbol.