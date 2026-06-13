Mundial 2026: Este municipio de Lima transmitirá el Brasil vs. Marruecos GRATIS y en PANTALLA GIGANTE

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fiebre del Mundial 2026 continúa y este sábado habrá una maratónica jornada con cuatro partidos. El más llamativo de todos será el que disputen Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York, valido por la primera fecha del grupo C de la Copa del Mundo.

A pesar de no contar con el poderío de otras citas mundialistas, el debut del pentacampeón continúa generando gran expectativa en todo el planeta y también en el Perú. Una muestra de ello es el reciente anuncio de un municipio limeño el cual transmitirá este cotejo completamente gratis y en pantalla gigante.

Brasil vs. Marruecos se verá gratis y en pantalla gigante

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Municipalidad de Surco dio a conocer que desde las 5:00 p.m. abrirá las puertas del Parque de la Amistad, ubicado en la avenida Caminos del Inca, para transmitir el partido entre Brasil y Marruecos en pantalla gigante y de manera gratuita.

Según indicaron, la convocatoria es abierta para sus vecinos y cualquier ciudadano que quiera vivir la fiebre del Mundial la cual arrancó el jueves 11 de junio en la ciudad de México. En aquel partido, los anfitriones superaron casi sin problemas por un marcador de 2-0 a una deslucida Sudáfrica.

"¡La expectativa del Mundial también se vive en Surco! Vecinos y visitantes podrán disfrutar el partido Brasil vs. Marruecos en pantalla gigante desde el Parque de la Amistad y compartir la emoción del fútbol en un espacio abierto para todos", indicaron.

Partidazos en la fase de grupos del Mundial

La Copa del Mundo arrancó y hasta el momento nos viene regalando una serie de partidazos que han dado que hablar. Por ejemplo, la noche de este viernes 12 de junio, uno de los anfitriones, Estados Unidos, brindó un verdadero recital ante una Paraguay que decepcionó a propios y extraños.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino dominaron el partido de principio a fin destruyendo la resistencia paraguaya con jugadores de gran nivel como Pulicic, Balogun y Weston McKennie. El propio Gustavo Alfaro, entrenador de los sudamericanos, reconoció la superioridad de su rival y aseguró que tiene mucho por trabajar.

"Más allá de si pesaron o no las cuestiones emocionales, hubo cuestiones desde el punto de vista táctico, físico, futbolístico, donde en determinados planos nos superaron y por eso la diferencia en el resultado", expresó.

De esta manera, la Municipalidad de Surco anunció que transmitirá el partido entre Brasil y Marruecos completamente gratis y en pantalla gigante en el Parque de la Amistad.