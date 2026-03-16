Así confesaba Jairo Vélez su deseo de ser convocado a la selección peruana: "Con mucho orgullo y ganas"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la lista de conovocados por el técnico Mano Menezes de la selección peruana para los amistosos que afrontará ante Senegal y Honduras. Una de las grandes sorpresas es la presencia de Jairo Vélez, actual jugador de Alianza Lima, quien previamente confesaba su deseo de ser convocado.

Así confesaba Jairo Vélez su deseo de ser convocado a la selección peruana

Este lunes 16 de marzo, se publicó la nómina final para los próximos cotejos de la Blanquirroja por la fecha FIFA del presente mes, entre los jugadores nuevos figuran el volante ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez.

Para presemtar dicha nómina, el estratega brasileño, Mano Menezes, estuvo presente junto a su comando técnico tras asistir a diversos partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

En ese contexto, tras finalizar el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, que culminó 1 a 1, Vélez fue abordado por la prensa y se le consultó sobre qué expectativas tenía ante un posible llamado al combinado patrio y qué significaría vestir la camiseta del Perú.

"No es un secreto. Ya hice todo lo posible para poder estar, no son decisiones que dependan de mí. Lo que dependía de mí ya lo hice, a esperar. Si me toca, con mucho orgullo y con muchas ganas, hay que esperar, no hay que adelantarse", manifestó.

Un dato que hay que mencionar es que, el nacido en Ecuador ya se encontraba habilitado por la FIFA para poder ser considerado y representar a nuestro país. El habilidoso volante se encuentra en nuestro país desde el 2020 por lo que, tras haber cumplido cinco años de residencia ininterrumpida y contar con la nacionalización, pudo ser convocado esta mañana.

Mano Menezes revela la razón de la convocatoria de Jairo Vélez

Tras conocerse la nómina de futboloistas convocados para disputar amistosos frente a Senegal y Honduras, el técnico brasileño Mano Menezes brindó una conferencia de prensa en el que fue consultado por la razón que lo llevó a decidir convocar a Jairo Vélez.

Al respecto, el estratega enfatizó que la liga local tendrá un papel fundamental dentro del proceso de observación y selección de jugadores para el combinado patrio. En ese contexto elogió al volante 'blanquiazul'

"Con Vélez, cuenta características de un jugador que buscamos para esa posición. Ahora es fundamental que un equipo tenga jugadores con esa función, que sea un futbolista que piensa el juego, que encuentra soluciones para jugadas más importantes del tercio final del equipo. Él tiene esas características", manifestó.

Es así como Jairo Vélez confesó su deseo de ser convocado a la selección peruana previamente a oficializarse la mañana de este lunes su llamado a los amistosos ante Senegal y Honduras.