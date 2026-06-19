Futbolista que brilla con su selección en el Mundial 2026 irá a juicio por presunta violación: ¿De quién se trata?

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un futbolista que brilla con su selección en el Mundial 2026 una situación judicial delicada luego de que un tribunal de apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados yu ahora irá a juicio por la presunta violación denunciada por una joven febrero de 2023.

Justicia francesa confirma que jugador será juzgado por violación

Este viernees, 19 de junio, el Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que el lateral de derecho de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi será juzgado por la presunta violación que fue denunciada hace tres años.

Esta decisión se enmarca mientras el jugador se encuentra disputando actualmente la Copa del Mundo y se encuentra a tan solo horas de disputar el segundo partido vistiendo la camiseta de su país ante Escocia, en Boston, Estados Unidos.

El tribunal francés confirmó su envío a juicio por la acusación en su contra ratificando de esta manera la decisiónn adoptada por el juez instructor a finales de febrero de 2023 y recurrida posteriormente por la defensa del futbolista del Paris Saint Germain (PSG). Aunque, la fecha del juicio todavía no ha sido fijada.

"Las investigaciones realizadas durante la fase de instrucción han llevado a la sala de instrucción a considerar que existen indicios suficientes contra el señor Achraf Hakimi Mouh que justifican su comparecencia ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine", señaló el tribunal en un comunicado.

Fue a finales de mayo, en el que en plena preparación de la final de la Liga de Campeones que acabó ganando con el Paris Saint-Germain contra el Arsenal, Hakimi acompañó a su abogada Fanny Colin para impugnar ante la justicia francesa su envío a juicio por este caso.

Publicación de Achraf Hakimi

Achraf Hakimi se pronuncia tras conocerse su juicio

Tras conocer que será juzagdo por este presunto caso de violación, el futbolista marroquí utilizaó sus redes sociales oficiales para compartir un mensaje en el que expresa que decidió guardar silencio ante este hecho que ha marcado su carrera profesional.

La justicia me miró a los ojos y me dijo: «Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso».Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas.

Además, resaltó que este juicio ante que se llavrá a cabo en Francia será una oportunidad para poder romper su silencio y contar su verdad. Acerca de ello reveló que aguarda con ansías que llegue dicha ocasión.

"Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia", refirió.

En medio del desarrollo del Mundial 2026, el jugador de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi recibió la noticia de que será juzgado por la Justicia de Francia debido a una presunta violación que fue denunciada en 2023 por una joven.