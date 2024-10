¿Melgar jugará la final del Torneo de Reservas ante Universitario? Esto dijo Marco Valencia

El entrenador de Melgar, Marco Valencia, se pronunció sobre la final del Torneo de Reservas que disputará el club arequipeño contra Universitario de Deportes.

En conferencia de prensa, el director técnico peruano indicó que no jugar la final es su posición y no una decisión que tomó la institución deportiva. También, criticó la respuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a los reclamos de Melgar.

"Yo soy un empleado del club, no soy nadie para decirle a los chicos que no van a ir a jugar, ellos tienen una ilusión, quieren jugar una final y se han preparado para ello. Yo estaba esperando en sí una posición del club, y hasta hoy no hubo ninguna respuesta a la carta del 07 de octubre que se iba a jugar en Lima", declaró.

Asimismo, Marco Valencia indicó que el club arequipeño debe tener una postura clara de lo que quiere y aseguró que no tiene ningún temor a alguna una sanción.

"El club tiene que tener una postura clara de lo que quiere, no yo. ¿Hay intereses atrás? Sí, simplemente nuestra sociedad es así, dos días y nos olvidamos de todo, y eso va a seguir así, no lo van a cambiar. Si me tienen que suspender, no tengo ningún temor a una sanción, lo que yo quiero es que la FPF sea justa", agregó.